Cháy lớn tại nhà máy lốp xe Hankook Tire ở thành phố Daejeon, 11 người bị thương nhẹ

Photo : YONHAP News

Vào lúc 10 giờ 10 phút tối ngày 12/3, tại nhà máy của hãng sản xuất lốp xe ô tô Hankook Tire ở phường Moksang, quận Daedeok, thành phố Daejeon đã xảy ra một vụ cháy lớn.Ngọn lửa đã khiến 10 người lao động bên trong nhà máy bị ngạt khói, nhưng may mắn không ảnh hưởng tới tính mạng. Một nhân viên cứu hỏa bị thương nhẹ ở cổ chân trong quá trình dập lửa.Ngọn lửa bắt đầu bùng lên trong quá trình lưu hóa tạo hình lốp ô tô, do gió thổi mạnh nên đã nhanh chóng lan sang kho lốp thành phẩm.4 tiếng sau, vào lúc 2 giờ 10 phút sáng ngày 13/3, Cơ quan phòng cháy chữa cháy đã ban lệnh đối phó khẩn cấp mức 3, mức cao nhất, huy động mọi nguồn lực và trang thiết bị từ cả các khu vực lân cận.Tổng cộng đã có hơn 150 xe cứu hỏa và hơn 7.000 nhân lực được điều động tới hiện trường. Tới khi trời sáng, có thêm 4 trực thăng cứu hỏa và 6 trực thăng của Cơ quan Lâm nghiệp được điều động tới hiện trường. Tới 11 giờ trưa ngày 13/3, cơ quan phòng cháy chữa cháy đã kiểm soát được đám cháy lớn, hạ lệnh đối phó khẩn cấp xuống mức 2.Theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng hơn 400.000 lốp ô tô được bảo quản trong kho nhà máy 2 của công ty này bị thiêu rụi.Vụ hỏa hoạn đã khiến cho tuyến tàu cao tốc KTX đi ngang qua khu vực lân cận phải đi đường vòng hoặc đi bằng đường ray thông thường. Từ 6 rưỡi sáng ngày 13/3, các tuyến tàu hoạt động trở lại bình thường; các phương tiện ùn tắc trên tuyến đường cao tốc Gyeongbu cũng đã có thể di chuyển bình thường cả hai chiều.Chính quyền quận Daedeok đã bố trí nơi sơ tán tại một nhà thi đấu thể thao gần hiện trường, hướng dẫn cho những người dân cần di chuyển khỏi nhà riêng do ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn. Ba trường học lân cận đã cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến.Cơ quan phòng cháy chữa cháy sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và quy mô thiệt hại chính xác ngay khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.