Quy mô xuất khẩu vũ khí giai đoạn 2018-2022 của Hàn Quốc tăng mạnh 74%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), tổ chức nghiên cứu chính sách phi lợi nhuận trụ sở tại Thụy Điển ngày 13/3 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo về xu hướng mua bán vũ khí quốc tế năm 2022.Theo đó, quy mô xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trong 5 năm, kể từ năm 2018-2022, tăng mạnh 74%, chiếm 2,4% thị phần xuất khẩu công nghiệp quốc phòng thế giới, tăng mạnh so với khoảng thời gian 5 năm trước đó (2013-2017) với 1,3%.Tuy nhiên, Hàn Quốc tụt một hạng so với báo cáo một năm trước (giai đoạn 2017-2021), giữ vị trí thứ 9.Thứ hạng về thị phần xuất khẩu công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc liên tục tăng qua các năm, cụ thể là hạng 12 năm 2017, hạng 11 năm 2018, hạng 10 năm 2019, hạng 9 và 8 lần lượt vào năm 2020 và 2021.Quốc gia nhập khẩu nhiều vũ khí từ Hàn Quốc trong giai đoạn 2018-2022 là Philippines (16%), Ấn Độ (13%), Thái Lan (13%).Bản báo cáo nhận định phần lớn (63%) vũ khí Hàn Quốc được xuất khẩu sang các nước châu Á và châu Đại Dương, và nhu cầu của các nước đối với vũ khí sản xuất tại Hàn Quốc ngày càng tăng, dẫn chứng là việc Ba Lan đã đặt hàng số lượng lớn từ Hàn Quốc trong năm 2022.Thêm vào đó, xét theo tình hình đặt hàng hiện tại thì đến sau năm 2023, số vũ khí mà Hàn Quốc bán ra nước ngoài sẽ gồm 136 máy bay chiến đấu, 6 tàu chiến, 990 xe tăng, 23 xe bọc thép, 1.232 đạn pháo. Đặc biệt, đây là quy mô xuất khẩu xe tăng và đạn pháo nhiều nhất trong 10 nước lớn về xuất khẩu vũ khí.Mặt khác, Hàn Quốc cũng là nước đứng thứ 6 về nhập khẩu vũ khí, chiếm 3,7% thị phần thế giới về nhập khẩu ở ngành công nghiệp quốc phòng giai đoạn 2018-2022, với mức kim ngạch tăng 61% so với giai đoạn 5 năm trước đó (2013-2017). Trong đó, nhiều nhất là vũ khí nhập khẩu từ Mỹ với 71%, theo sau đó là Đức (19%) và Pháp (7,9%).