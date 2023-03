Nam diễn viên người Mỹ gốc Việt giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar

Photo : YONHAP News

Nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Nam Quan Kế Huy (sinh năm 1971) đã được nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim điện ảnh "Cuộc chiến đa vũ trụ" (tựa gốc: Everything Everywhere All at Once) tại Lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar lần thứ 95 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào ngày 12/3 (giờ địa phương).Diễn viên Quan Kế Huy đã vượt qua các tên tuổi đình đám để giành chiến thắng như Brendan Gleeson và Barry Keoghan trong phim "The Banshees of Inisherin" (tạm dịch: Linh hồn của hòn đảo), Brian Tyree Henry của phim "Causeway" (tạm dịch: Cây cầu), hay Judd Hirsch trong phim "The Fabelmans" (tựa Việt: The Fabelmans: Tuổi trẻ huy hoàng).Bộ phim "Cuộc chiến đa vũ trụ" kể về câu chuyện về Evelyn Wang (do nữ diễn viên Trung Quốc Dương Tử Quỳnh thủ vai), một người Mỹ nhập cư thế hệ đầu tiên, có thể đi lại giữa các vũ trụ. Nam diễn viên Quan Kế Huy đảm nhận vai Waymond, chồng của Evelyn.Quan Kế Huy từng đóng vai nhí trong bộ phim "Indiana Jones and the Temple of Doom" (tạm dịch: Indiana Jones và ngôi đền tàn khốc) phát hành vào năm 1984. Với lần trở lại này, nam diễn viên đã thu hút được sự chú ý của khán giả toàn cầu, đón nhận một thời kỳ đỉnh cao thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất.Tác phẩm lần này đã mang lại cho Quan Kế Huy hơn 60 chiếc cúp cho giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại các lễ trao giải, gồm Quả cầu vàng (Mỹ), giải Lựa chọn của giới phê bình điện ảnh, giải thưởng của Hội diễn viên điện ảnh (SAG). Đây là chiếc cúp Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của nam diễn viên.Phát biểu sau khi nhận giải, nam diễn viên Quan Kế Huy đã đề cập tới cuộc sống thuở nhỏ sau khi cùng gia đình đi tị nạn do chiến tranh Việt Nam. Ông bày tỏ việc được nhận giải Oscar như chuyện chỉ có trong phim điện ảnh, nhưng đây chính là "giấc mơ Mỹ" đối với ông.