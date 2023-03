Các ngân hàng Hàn Quốc ít khả năng rơi vào tình cảnh tương tự như ngân hàng SVB của Mỹ

Photo : YONHAP News

Một kết quả phân tích cho thấy các ngân hàng Hàn Quốc ít khả năng lâm vào tình cảng tương tự như vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) của Mỹ.Nguyên nhân dẫn tới vụ phá sản của ngân hàng SVB được chỉ ra là do trên một nửa danh mục đầu tư của ngân hàng này là các loại chứng khoán có giá, trong khi tỷ lệ các khoản cho vay trên tiền gửi ở mức thấp.Tính tới cuối năm ngoái, tổng tiền gửi tại ngân hàng SVB là 174,7 tỷ USD, trong khi các khoản cho vay là 74,3 tỷ USD, bằng 42,5% tổng tiền gửi. Ngược lại, tính tới cuối năm ngoái, quy mô trái phiếu mà ngân hàng này sở hữu là 117,4 tỷ USD, chiếm 55% tổng tài sản.Còn theo số liệu của Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS), tính tới quý III năm ngoái, tổng các khoản cho vay của các ngân hàng lớn trong nước chiếm trên 90% tổng tiền gửi. Ngân hàng Kookmin có tỷ lệ các khoản cho vay trên tiền gửi là 99,5%, của ngân hàng Shinhan là 95,9%, của ngân hàng Woori là 96,3%, ngân hàng Nonghyup là 92%, ngân hàng Hana là 91,6%.Khi tiền gửi tăng, các ngân hàng sẽ chuyển đổi tiền gửi thành các khoản cho vay, duy trì được lợi nhuận ổn định từ chênh lệch lãi suất. Ngoài ra, các ngân hàng trong nước có tỷ trọng đầu tư trái phiếu, cổ phiếu không cao. Trong quý III năm ngoái, tỷ trọng đầu tư trái phiếu, cổ phiếu của ngân hàng Shinhan chiếm 18,7% tổng tài sản. Tỷ lệ này ở ngân hàng Nonghyup là 17,8%, ngân hàng Kookmin là 16,2%, ngân hàng Hana là 16% và ngân hàng Woori là 15,9%.Tỷ lệ này là rất thấp nếu so với ngân hàng SVB, nơi đầu tư hơn một nửa tổng tài sản vào các loại chứng khoán có giá. Điều này có nghĩa là các ngân hàng trong nước sẽ không bị ảnh hưởng lớn về tổng tài sản dù lãi suất tăng kéo giá các loại chứng khoán có giá lao dốc. Theo đó, ít khả năng các ngân hàng tại Hàn Quốc sẽ rơi vào tình cảnh sụp đổ như SVB, bị thiệt hại lớn do chứng khoán mất giá dẫn tới việc khách hàng ồ ạt rút tiền gửi.Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại lớn tại Hàn Quốc đều đang khởi động đối sách như kiểm tra các khoản tiền rủi ro, tăng cường giám sát tình hình thị trường, do không thể loại trừ khả năng vụ sụp đổ của ngân hàng SVB có thể gây ra rủi ro tới thị trường.