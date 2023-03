Chính phủ Hàn Quốc quyết định hỗ trợ chi phí chăm sóc cho nạn nhân sống sót sau thảm họa Itaewon

Photo : KBS News

Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc Han Chang-seob (hiện là Quyền Bộ trưởng) ngày 13/3 đã báo cáo công việc lên Ủy ban Hành chính và an toàn thuộc Quốc hội, cho biết Chính phủ sẽ quyết định về phương án hỗ trợ chi phí chăm sóc cho nạn nhân còn sống sau thảm họa giẫm đạp Itaewon vào tháng 10 năm ngoái tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, để tiến hành hỗ trợ cho tới cuối tháng 4.Quan chức Bộ Hành chính cho biết sẽ giải thích luật hiện hành một cách tích cực để lập đối sách hỗ trợ, theo hướng Chính phủ trực tiếp chịu trách nhiệm về việc hỗ trợ chi phí chăm sóc cho nạn nhân sống sót. Khoản tiền hỗ trợ này sẽ được trích từ ngân sách Nhà nước, địa phương, và đóng góp của người dân, chứ không bao gồm vào chi trả bảo hiểm y tế.Trước đó, một nạn nhân ngoài 20 tuổi sống sót sau thảm họa Itaewon đã bị tổn thương não do bị ngừng tim vào thời điểm xảy ra vụ giẫm đạp, hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, mỗi tháng số tiền chăm sóc bệnh nhân lên tới 5 triệu won (3.830 USD). Gia đình người này đã nhận khoản tiền hỗ trợ ổn định cuộc sống từ chính quyền địa phương nơi cư trú, nhưng không được hỗ trợ về chi phí chăm sóc bệnh nhân.Bộ Y tế và phúc lợi đã đưa ra lập trường là Chính phủ khó có thể hỗ trợ khoản chi phí chăm sóc bệnh nhân do chi phí này không được xét chi trả trong bảo hiểm y tế.Trong hướng dẫn về hỗ trợ chi phí y tế cho các nạn nhân sau thảm họa của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cũng không có nội dung về chi phí chăm sóc bệnh nhân, nên trong thời gian qua, Chính phủ chỉ hỗ trợ chi phí điều trị cho những người bị thương.