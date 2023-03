Photo : KBS News

Chính phủ Mỹ đang tiến hành phân tích cụ thể sau khi Bắc Triều Tiên công bố nước này đã phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm hôm 12/3.Theo nội dung truyền thông miền Bắc công bố, tên lửa đã bay được quãng đường dài khoảng 1.500 km, theo quỹ đạo hình số 8, nhắm trúng vào mục tiêu. Theo đó, có thể Washington đang tiến hành phân tích nội dung truyền thông miền Bắc công bố có đúng hay không, và thông số chính xác của tên lửa.Mỹ cho biết từ sau lần phóng tên lửa từ tàu ngầm đầu tiên vào năm 2016, Bắc Triều Tiên đang tiếp tục đẩy cao tính năng của tên lửa. Washington đang xem xét về ảnh hưởng của tên lửa tới toàn bộ nguồn lực chiến đấu của Bình Nhưỡng.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan nhấn mạnh Washington tuyệt đối không chấp nhận các hành động gây cản trở tới an ninh bán đảo Hàn Quốc của miền Bắc.Như vậy, Washington coi hành động khiêu khích lần này của Bắc Triều Tiên là nhằm phản đối cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" của liên quân Hàn-Mỹ diễn ra từ một ngày trước, nhưng không ảnh hưởng tới hợp tác quân sự giữa hai nước.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cũng khẳng định Mỹ sẽ cùng các đồng minh tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Bình Nhưỡng về các động thái khiêu khích triền miên của nước này.Mặt khác, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố nội dung cụ thể trong dự toán ngân sách quốc phòng năm sau trình lên Quốc hội có quy mô 842 tỷ USD, tuyên bố Washington sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa và sức mạnh hạt nhân như máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm hạt nhân.Mỹ nhấn mạnh ngân sách quốc phòng cao kỷ lục này để nhằm đưa Mỹ chiếm thế thượng phong trong cuộc cạnh tranh hiện đại hóa quân sự với Trung Quốc.