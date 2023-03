Chỉ số KOSPI và KOSDAQ đồng loạt giảm sâu sau vụ phá sản của ngân hàng SVB

Photo : KBS News

Ảnh hưởng từ vụ phá sản của ngân hàng Mỹ Silicon Valley Bank (SVB), chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đã giảm hơn 2% trong phiên giao dịch ngày 14/3.Chỉ số KOSPI khép lại phiên giao dịch cùng ngày ở mức 2.348,97 điểm, giảm 61,63 điểm (2,56%) so với phiên trước. Trên sàn KOSPI, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư mua ròng lần lượt 567,2 tỷ won (433 triệu USD) và 22,8 tỷ won (17,4 triệu USD), nhưng các nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng 638,3 tỷ won (487,2 triệu USD), kéo thị trường giảm điểm.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 758,05 điểm, giảm 30,84 điểm (3,91%). Trên sàn này, các nhà đầu tư cá nhân mua ròng 509,8 tỷ won (389,1 triệu USD), nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư lần lượt bán ròng 244,2 tỷ won (186,4 triệu USD) và 261 tỷ won (199,2 triệu USD).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won/USD đóng cửa ở mức 1.311,1 won đổi 1 USD, tăng 9,3 won so với phiên trước.Việc cả hai chỉ số chứng khoán giảm điểm được phân tích là do tâm lý đầu tư bị co hẹp sau vụ phá sản của ngân hàng SVB và nối tiếp là Signature Bank, ngân hàng tiền điện tử có trụ sở tại New York, làm dấy lên lo ngại các ngân hàng quy mô nhỏ khác cũng có thể gặp khó khăn.Thêm vào đó, việc hai chỉ số giảm còn được phân tích là do tâm lý cảnh giác về chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 dự kiến được Mỹ công bố vào đêm ngày 14/3 (giờ Hàn Quốc).