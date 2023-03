Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bình thường hóa quan hệ Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 15/3 đã đăng bài phỏng vấn Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật sắp tới.Trong đó, Tổng thống Yoon nhấn mạnh việc bình thường hóa quan hệ song phương không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước, mà còn là tín hiệu tích cực cho cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc lần này đã đánh dấu bước tiến đáng kể trong mối quan hệ Hàn-Nhật.Về vấn đề nổi cộm nhất cũng như nguyên nhân chủ yếu gây bất hòa giữa hai nước là việc bồi thường cho nạn nhân bị doanh nghiệp Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến, ông Yoon cho biết đã từng cân nhắc giải pháp hợp lý là để bên thứ ba, tổ chức trực thuộc Chính phủ, chi trả các khoản bồi thường, ngay từ trước khi bước vào cuộc vận động tranh cử cho chức Tổng thống năm ngoái.Tuy nhiên, Tổng thống Yoon nhận định phán quyết năm 2018 của Tòa án tối cao yêu cầu các doanh nghiệp tội phạm chiến tranh Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân có nhiều mâu thuẫn với “Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật" năm 1965. Theo đó, ông nhấn mạnh nghĩa vụ của bản thân trong việc giải quyết vấn đề này một cách hợp lý.Ông Yoon đã chỉ ra sự cần thiết của việc nối lại "ngoại giao con thoi", tức các chuyến thăm định kỳ của lãnh đạo hai nước, cũng như tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật trước các động thái khiêu khích hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Cụ thể, Tổng thống đã bày tỏ phải xúc tiến việc chia sẻ nhanh chóng thông tin giữa Seoul và Tokyo về radar định vị tên lửa miền Bắc.Tổng thống Hàn Quốc cũng phủ nhận các giả thiết về việc nước này tự trang bị vũ khí hạt nhân, và cho biết sẽ tăng cường phương án răn đe mở rộng của Mỹ để đối phó với các mối nguy về an ninh.Ông Yoon còn thể hiện sự thấu hiểu về việc Tokyo thay đổi chính sách an ninh thành "sở hữu năng lực phản công", lý do là tên lửa tầm trung của Bình Nhưỡng từng bay qua hoặc rơi vào lãnh hải Nhật Bản.Trong một tin liên quan từ các tờ báo nước ngoài như hãng tin Reuters (Anh), Tổng thống Yoon cũng đã bày tỏ kỳ vọng về việc thực hiện trở lại Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA) được ký kết vào năm 2016, sau khi hai nước đã tìm lại được lòng tin từ đối phương. Ông cho rằng hai nước cần gác lại quá khứ để tiến đến tương lai.