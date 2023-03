Hàn Quốc chính thức dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng từ ngày 20/3

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/3 công bố sẽ chính thức dỡ bỏ nghĩa vụ đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng như tàu điện ngầm hoặc xe buýt từ ngày 20/3, 2 năm 5 tháng sau khi đưa ra quy định bắt buộc đeo khẩu trang từ tháng 10/2020.Thứ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc Han Chang-seob (hiện là Quyền Bộ trưởng) giải thích lý do là tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước vẫn ổn định kể cả sau khi cho phép dỡ bỏ khẩu trang trong không gian kín từ ngày 30/1, số ca mắc mới bình quân hàng ngày và số bệnh nhân nặng giảm lần lượt 38% và 55%, cũng như không có biến thể mới.Tuy nhiên, Thứ trưởng Han tích cực kêu gọi tiếp tục đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong khung giờ đông người hoặc nhóm người có rủi ro lây nhiễm cao và người có triệu chứng.Ngoài phương tiện công cộng, Seoul cũng cho phép tháo khẩu trang tại các hiệu thuốc nằm trong siêu thị hoặc tại các ga tàu từ ngày 20/3. Trong khi đó, quy định đeo khẩu trang tại các nhà thuốc thông thường vẫn được thi hành, do có nhiều người có triệu chứng và rủi ro lây nhiễm cao thường xuyên ghé đến.Thứ trưởng Han nhấn mạnh sự cần thiết trong việc bảo vệ nhóm người rủi ro cao như người trên 60 tuổi, đồng thời cho biết sẽ ra sức nâng cao tỷ lệ tiêm phòng bổ sung ở nhóm người này và tỷ lệ kê toa thuốc điều trị tại nhà, góp phần giảm thiểu tỷ lệ bệnh nhân diễn tiến nặng và tỷ lệ tử vong. Chính phủ cũng kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng phương án phục hồi đời sống sau đại dịch.Một quan chức thuộc Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương cho biết Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh các biện pháp phòng dịch còn lại và công bố vào cuối tháng 3.Về việc dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc 7 ngày đối với ca mắc COVID-19 thì sẽ được xem xét sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp đối với đại dịch COVID-19 vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.Tính đến 0 giờ ngày 15/3, Hàn Quốc ghi nhận 11.899 ca mắc COVID-19 mới, giảm 498 ca so với một ngày trước đó (11.401 ca). Xét riêng trong các ngày thứ Ba, số ca mới giảm 892 so với một tuần trước và giảm 388 ca so với hai tuần trước.