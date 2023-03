Lao động có việc làm tháng 2 tăng 310.000 người, thấp nhất trong vòng hai năm qua

Photo : YONHAP News

Trong tháng 2 vừa qua, số lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng 312.000 người so với cùng kỳ năm 2022, mức tăng thấp nhất trong vòng hai năm kể từ sau tháng 2/2021. Quy mô tăng lao động có việc làm có chiều hướng thấp dần đã 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm ngoái.Xét theo độ tuổi, lao động có việc làm trên 60 tuổi tăng thêm 410.000 người, mức tăng nhiều nhất trong các nhóm tuổi. Nếu không bao gồm nhóm này thì lao động có việc làm ngược lại giảm hơn 100.000 người. Đặc biệt, lao động có việc làm dưới 20 tuổi giảm hơn 120.000 người, mức giảm sâu nhất tính từ tháng 2/2021.Tỷ lệ tuyển dụng ở nhóm thanh niên là 45,5%, giảm 0,4%, chuyển sang xu hướng giảm sau hai năm. Điều này được phân tích là do hiệu ứng cơ sở, do tình hình tuyển dụng khởi sắc năm ngoái, cũng như do ảnh hưởng từ việc kinh tế tăng trưởng chậm lại.Một quan chức Cục Thống kê quốc gia cho biết mức tăng lao động có việc làm giảm là do nhiều yếu tố kết hợp lại, trong đó có yếu tố mang tính chu kỳ kinh tế như ở lĩnh vực bán buôn, bán lẻ hay vận tải, kho bãi. Tình hình tuyển dụng có dấu hiệu chững lại đặc biệt ở nhóm tuổi 20.Lao động có việc làm ở lĩnh vực y tế phúc lợi và lĩnh vực nhà hàng khách sạn tăng, trong khi lĩnh vực bán buôn, bán lẻ và vận tải, kho bãi lại giảm. Ở lĩnh vực chế tạo, lao động có việc làm giảm 27.000 người, hai tháng giảm liên tiếp, nối tiếp tháng 1. Lao động ngành chế tạo giảm được phân tích là do ảnh hưởng từ tình trạng xuất khẩu trì trệ.Chính phủ Hàn Quốc nhận định việc kinh tế đình trệ, dân số giảm đang kéo tụt mức tăng lao động có việc làm trong nước. Tuy nhiên, mức giảm sẽ có thể được cải thiện hơn trong thời gian tới nhờ các yếu tố như lĩnh vực dịch vụ tiếp xúc trực tiếp sẽ hoạt động bình thường trở lại hay nguồn lao động người nước ngoài dồi dào sau đại dịch.