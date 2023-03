Nhạc trưởng người Hàn Quốc trở thành Nhạc trưởng danh dự của dàn nhạc giao hưởng La Scala Philharmonic

Photo : YONHAP News

Trang chủ dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng quốc tế La Scala Philharmonic của Ý ngày 13/3 đã đăng bài vinh danh nhạc trưởng người Hàn Quốc Chung Myung-whun (70 tuổi) là nhạc trưởng danh dự của dàn nhạc sau 35 năm gắn bó qua các tour diễn ở châu Á và châu Âu.Nhạc trưởng danh dự là danh hiệu nhằm tôn vinh nhạc trưởng tiền nhiệm đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của dàn nhạc. Theo tờ báo địa phương Corriere della Sera, ông Chung là người đầu tiên và duy nhất được nhận danh hiệu danh giá này.Trong video do La Scala Philharmonic công bố, nhạc trưởng Chung Myung-whun đã thể hiện sự vui mừng khi nhận cúp vinh danh.La Scala Philharmonic là dàn nhạc giao hưởng trực thuộc nhà hát La Scala (thành phố Milan, Ý) mở cửa vào năm 1778, sau đó ra mắt với tư cách là dàn nhạc giao hưởng tự do vào tháng 1/1982. Sau buổi diễn đầu tiên do nhạc trưởng Claudio Abbado chỉ huy, dàn nhạc tiếp tục hoạt động dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Riccardo Muti từ năm 1986-2005, và trở thành dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng thế giới.Nhạc trưởng Chung Myung-whun bắt đầu chỉ huy dàn nhạc La Scala Philharmonic từ năm 1989, và đã cùng dàn nhạc trải qua 120 buổi diễn tại nhà hát La Scala và nước ngoài.Vào 8 giờ tối hôm được vinh danh, nhạc trưởng Chung đã chỉ huy dàn nhạc La Scala Philharmonic biểu diễn "Bản giao hưởng số 8" hay còn gọi là "Bản giao hưởng dang dở" (Unfinished Symphony) của Schubert và "Bản giao hưởng số 4" của Brahms tại nhà hát La Scala.Nhạc trưởng Chung cũng từng dẫn dắt dàn nhạc giao hưởng Saarbrucken, nhà hát Opera Bastille (Pháp), dàn nhạc giao hưởng Philharmonique de Radio France, Tokyo Philharmonic, cũng như các dàn nhạc nổi tiếng thế giới như Berlin Philharmonic và Vienna Philharmonic. Ông cũng từng được trao nhận Huân chương công trạng Ý vì đã có đóng góp cho việc nâng cao vị thế của nước này trên thế giới.