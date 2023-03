Photo : YONHAP News

Công ty thăm dò ý kiến Ipsos của Pháp ngày 15/3 công bố báo cáo "Hạnh phúc thế giới năm 2023", trong đó Hàn Quốc đứng thứ 31 trong số 32 quốc gia được khảo sát về mức độ hạnh phúc của người dân.57% người dân Hàn Quốc trả lời đang cảm thấy hạnh phúc, còn lại đang cảm thấy không hạnh phúc.Trung Quốc là nước có mức độ hạnh phúc cao nhất, với 91% người được hỏi trả lời là hạnh phúc, sau đó là Ả-rập Xê-út (86%), Hà Lan (85%), Ấn Độ (84%), Brazil (83%). Mỹ xếp thứ 14 (76%), Nhật Bản thứ 29 (60%). Chỉ có một quốc gia duy nhất xếp chót sau Hàn Quốc là Hungary (50%).Mức độ hạnh phúc của Hàn Quốc còn thấp hơn nhiều so với bình quân chung (73%) của 32 quốc gia, thấp hơn so với khảo sát của một năm trước (57%) và 10 năm trước (62%).Công ty Ipsos cho biết các quốc gia ở Nam bán cầu có mức độ hạnh phúc cao hơn các quốc gia thu nhập cao trong đó có Hàn Quốc. Trong đó, Brazil có mức độ hạnh phúc tăng từ 63% lên 83%, Colombia từ 54% lên 80%, Chile tăng từ 53% lên 79%, Argentina từ 48% lên 74%, đều tăng so với một năm trước.Điều mà người dân toàn thế giới cảm thấy hài lòng nhất trong cuộc sống chính là "con cái" (85%), sau đó là mối quan hệ với bạn đời (84%). Điều mà họ cảm thấy ít hài lòng nhất chính là tình hình kinh tế quốc gia, và tình hình chính trị, xã hội quốc gia (bình quân chỉ đạt 40%).Mức độ hài lòng về con cái của người Hàn Quốc là 78%, về quan hệ với bạn đời là 73%, cao nhất. Ngược lại, mức độ hài lòng về nền kinh tế quốc gia đạt 21%, về tình hình chính trị, xã hội là 23%, thấp hơn bình quân chung.Các nước đứng sau Hàn Quốc về mức độ hài lòng về tình hình kinh tế là Argentina (15%), Anh (19%), Bồ Đào Nha (12%), và về mức độ hài lòng về tình hình chính trị, xã hội là Argentina (17%), Hungary (20%), Bồ Đào Nha (21%).34% người dân Hàn Quốc cảm thấy hài lòng về ý nghĩa cuộc sống, 39% hài lòng về sự dư dả vật chất. Có 61% người dân Hàn Quốc được hỏi đã trả lời rằng có bạn bè hoặc người thân làm chỗ dựa khi cần giúp đỡ, đứng thứ 30 trong số 32 quốc gia, chỉ xếp trước Nhật Bản (54%) và Brazil (58%).Ngoài ra, 41% người Hàn tham gia khảo sát cho biết cảm thấy khổ sở thời gian gần đây, 35% cho biết đang trong tình huống khó khăn không thể tự giải quyết.