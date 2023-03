Photo : YONHAP News

Trước thềm chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có cuộc phỏng vấn với ba tờ báo danh giá của Nhật Bản là báo Asahi, báo Mainichi và báo Nihon Keizai.Trong bài phỏng vấn được đăng ngày 16/3, Tổng thống Yoon đã đề cập đến giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị Nhật Bản cưỡng ép lao động thời chiến và những kỳ vọng của quan hệ Hàn-Nhật trong tương lai, từng bị gián đoạn trong 12 năm.Trước hết, về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động, ông Yoon nhấn mạnh đây là quyết định được đưa ra trên khía cạnh chung vì lợi ích người dân, và là kết quả của nỗ lực trong việc đáp ứng cả Hiệp ước về quan hệ cơ bản giữa Hàn Quốc và Nhật Bản (gọi tắt là Hiệp ước Hàn-Nhật) được ký kết vào năm 1965 và phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2018 yêu cầu doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động.Thêm vào đó, ông còn cho biết Chính phủ Nhật Bản cũng hưởng ứng với suy nghĩ này, và thể hiện ý kiến xây dựng mối quan hệ Hàn-Nhật hướng đến tương lai. Do đó, Tổng thống Yoon bày tỏ kỳ vọng Tokyo sẽ có hành động tương ứng với ý kiến này và nỗ lực hơn trong việc giải quyết vấn đề bồi thường cùng với Seoul, để hai nước có thể mở ra một trang sử mới, gác bỏ mâu thuẫn và thù địch trong quá khứ để tiến đến tương lai.Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng rằng hai bên sẽ nhanh chóng đưa ra giải pháp hợp lý về việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu đối với Seoul.Ông Yoon cũng mong đợi việc giao lưu giữa lãnh đạo hai nước như hoạt động "ngoại giao con thoi" sẽ nhộn nhịp trở lại sau cuộc họp thượng đỉnh này, đặc biệt mong muốn có thể gặp gỡ và đối thoại bất kể thời gian và hình thức để chia sẻ ý kiến mỗi khi xảy ra vấn đề nào đó.Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh Tokyo, quốc gia có giá trị phổ quát chung với Seoul, là đối tác trong nhiều lĩnh vực như an ninh, kinh tế, khoa học kỹ thuật. Theo đó, mối quan hệ hợp tác song phương hướng đến tương lai sẽ là cống hiến lớn cho tự do, hòa bình và sự phồn vinh của toàn thế giới.