Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị siết chặt phòng thủ trước vụ phóng tên lửa mới của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Trước tình hình Bắc Triều Tiên mới phóng thêm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sáng ngày 16/3, trong cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Hàn Quốc cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã cảnh cáo Bình Nhưỡng sẽ phải trả giá đắt đối với hành động khiêu khích liều lĩnh này.Tham dự cuộc họp trên còn có Ngoại trưởng Park Jin, Bộ trưởng Thống nhất Kwon Young-se, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) Kim Kyou-hyun.Tổng thống Yoon đã ra chỉ thị phải duy trì chắc chắn trạng thái phòng thủ chung Hàn-Mỹ và thực hiện triệt để cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" (Freedome Shield) hiện đang diễn ra, cũng như tổ chức các cuộc tập trận chung cường độ cao khác theo kế hoạch như trực thăng vận (Air Assault) và tập trận Nhóm tấn công tàu sân bay.Sau khi đáp xuống Tokyo vào buổi chiều cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc vẫn tiếp tục đến phòng theo dõi tình hình có kết nối với Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Cơ quan quản lý nguy cơ quốc gia, tiến hành họp trực tuyến và rà soát tình hình an ninh. Ông cũng chuẩn bị tinh thần rà soát và ứng phó ngay tại chỗ trong trường hợp có biến cố xảy ra.Về phần mình, các ủy viên thường trực thuộc NSC chỉ trích mạnh mẽ vụ phóng tên lửa đạn đạo lần này của miền Bắc đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, là hành động khiêu khích nghiêm trọng làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và đe dọa nền hòa bình khu vực.Văn phòng Tổng thống cho biết trong khi tiếp tục phát triển hạt nhân và khiêu khích tên lửa, thay vì giải quyết vấn nạn kinh tế và nạn thiếu lương thực dai dẳng tại nước này, chính quyền Bắc Triều Tiên đang thực hiện các hành vi phạm pháp như tấn công mạng hay kiếm ngoại tệ từ buôn lậu xăng dầu và hàng hiệu, bóc lột người lao động. Do đó, Seoul phải tiếp tục nỗ lực để phổ biến hiện thực của miền Bắc đến cộng đồng quốc tế.