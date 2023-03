Gần 192.000 cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc trong năm 2022, thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 16/3 công bố số liệu thống kê về kết hôn và ly hôn trong năm 2022. Trong năm ngoái, số cặp vợ chồng kết hôn tại Hàn Quốc là 191.700 cặp, giảm 800 cặp so với năm 2021, mức thấp kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan từ năm 1970.Số cặp kết hôn trong nước từng rơi xuống ngưỡng 200.000 cặp vào năm 2016, rồi chỉ 5 năm sau lại xuống tiếp ngưỡng 100.000 cặp.Tuy nhiên, mức giảm 800 cặp là mức giảm thấp nhất kể từ năm 2012. Trong năm 2020 và 2021, thời điểm bùng phát dịch COVID-19, số cặp kết hôn đã giảm hơn 20.000 cặp so với một năm trước đó.Cục Thống kê quốc gia cho biết số cặp kết hôn tiếp tục có chiều hướng giảm, nhưng trong năm ngoái, xu hướng giảm đã được cải thiện nhiều, được phân tích là do nhiều cặp đôi trì hoãn kết hôn trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 đã tổ chức lễ cưới dồn vào nửa cuối năm 2022.Tỷ lệ kết hôn, tức số cặp kết hôn trên 1.000 dân là 3,7 cặp, giảm 0,1 cặp so với một năm trước, cũng là mức thấp kỷ lục. Độ tuổi kết hôn lần đầu bình quân là 33,7 tuổi đối với nam giới và 31,3 tuổi với nữ giới, lần lượt tăng 0,4 tuổi và 0,2 tuổi.Số cặp kết hôn với người nước ngoài là 17.000 cặp, tăng 4.000 cặp, tức tăng 27,2% so với một năm trước. Trong số những cặp có vợ là người nước ngoài, có 27,6% vợ là người mang quốc tịch Việt Nam, 19% là quốc tịch Trung Quốc. Trong số các cặp có chồng là người nước ngoài, 29,6% là mang quốc tịch Mỹ, tiếp theo là Trung Quốc (16,1%) và Việt Nam (12,6%).Cục Thống kê phân tích trong thời gian bùng phát dịch COVID-19, người nước ngoài bị hạn chế xuất nhập cảnh nên số cặp kết hôn với người nước ngoài giảm mạnh. Tuy nhiên trong năm ngoái, các biện pháp hạn chế về xuất nhập cảnh đã được nới lỏng, nên số cặp kết hôn với người nước ngoài tăng mạnh, nhưng vẫn chưa thể quay về ngưỡng trước khi bùng dịch.Bên cạnh đó, số cặp ly hôn trong năm 2022 là 93.000 cặp, giảm 8.000 cặp (8,3%) so với một năm trước, thấp nhất kể từ năm 1997 (91.000 cặp). Tỷ lệ ly hôn, tức số cặp ly hôn trên 1.000 dân, là 1,8 cặp, giảm 0,2 cặp so với năm 2021. Độ tuổi ly hôn bình quân là 49,9 tuổi ở nam giới và 46,6 tuổi ở nữ giới. Thời gian chung sống bình quân của các cặp vợ chồng trước khi ly hôn là 17 năm, giảm 0,3 năm so với thống kê một năm trước, nhưng tăng 3,3 năm so với 10 năm trước.