Cảnh sát khám xét trụ sở Bộ Quốc phòng về nghi ngờ một thầy bói can thiệp vào việc di dời Văn phòng Tổng thống

Photo : YONHAP News

Đội điều tra tội phạm an ninh mạng thuộc Sở Cảnh sát thành phố Seoul chiều ngày 15/3 đã tiến hành khám xét trụ sở Bộ Quốc phòng, liên quan tới nghi ngờ một thầy bói tên là Cheongong đã can thiệp vào quá trình di dời Văn phòng Tổng thống tới quận Yongsan sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền.Nơi bị khám xét là Văn phòng hỗ trợ điều hành nằm ở tòa nhà phụ của trụ sở Bộ Quốc phòng. Bộ Quốc phòng là một cơ sở an ninh, nên người ngoài muốn ra vào phải được cấp phép. Bộ phận trên là nơi quản lý dữ liệu và cấp phép ra vào trụ sở.Được biết, Đội điều tra của Cảnh sát đã thu giữ được dữ liệu ra vào của xe ô tô do bộ phận này trình nộp. Các điều tra viên cũng đã nhận được tài liệu điện toán liên quan tới dữ liệu ra vào trụ sở Bộ Quốc phòng trong máy chủ do Bộ phận hệ thống thông tin tổng hợp hạ tầng quốc phòng trình nộp.Cảnh sát sẽ tiến hành phân tích các tài liệu này để kiểm tra ông Cheongong có lui tới Văn phòng Lục quân phía trong trụ sở Bộ Quốc phòng vào khoảng tháng 3 năm ngoái hay không.Cảnh sát đã thu giữ được ổ cứng hệ thống camera giám sát (CCTV) của nhà công vụ Tổng tham mưu trưởng Lục quân ở phường Hannam (quận Yongsan), và đang tiến hành công tác khôi phục video. Quá trình khôi phục dự kiến không dễ dàng do video từ một năm trước, đã có nhiều video mới ghi chồng lên ổ cứng.Cảnh sát cho biết dù không thể khôi phục video thì vẫn còn các nhân chứng quan trọng, nên Cảnh sát sẽ triệu tập họ để điều tra trực tiếp. Sau khi kết thúc phân tích các dữ liệu thu thập được, Cảnh sát sẽ trao đổi về lịch trình diện điều tra đối với phía ông Cheongong.Mặt khác, cựu phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Boo Seung-chan, người bị Văn phòng Tổng thống tố giác vì nêu ra nghi ngờ liên quan tới thầy bói này trong cuốn sách của mình, thì viết trên trang mạng xã hội rằng Cảnh sát sẽ khó tìm được ra chứng cứ.Trước đó, cựu phát ngôn viên Boo ngày 3/2 đã phát hành cuốn sách có tựa đề "Quyền lực và an ninh - Bí mật quốc phòng Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in và nghi ngờ về thầy bói Cheongong". Trong cuốn sách viết rằng Tổng tham mưu trưởng Lục quân khi đó là ông Nam Yeong-shin ngày 1/4 năm ngoái đã nói với ông Boo rằng thầy bói Cheongong và quan chức cấp cao trong Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol gần đây đã ra vào trụ sở Lục quân ở Seoul, bên trong Bộ Quốc phòng và nhà công vụ của ông Nam ở phường Hannam. Ngay lập tức, Văn phòng Tổng thống đã bác bỏ nghi ngờ và tố giác hình sự ông Boo cùng phóng viên đưa tin đầu tiên về nội dung này.