Chính phủ và doanh nghiệp thảo luận chiến lược thúc đẩy lĩnh vực chíp bán dẫn hệ thống

Photo : KBS News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 16/3 đã tổ chức cuộc họp chiến lược về xuất khẩu và đầu tư chíp bán dẫn hệ thống, với sự tham gia của các doanh nghiệp chíp bán dẫn trong nước, thảo luận về chiến lược nhằm thúc đẩy lĩnh vực chíp bán dẫn hệ thống của Hàn Quốc, hiện chỉ chiếm 3% thị phần toàn cầu.Tại cuộc họp, Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) cho biết các điều kiện kinh tế thế giới và tình hình lĩnh vực chíp bán dẫn nói chung vẫn tiếp tục xấu đi, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tháng 1 và tháng 2 đã giảm mạnh lần lượt 44,5% và 42,5% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này được phân tích là do đơn giá chíp nhớ, mặt hàng xuất khẩu chính của Hàn Quốc, giảm mạnh bởi nhu cầu giảm và tồn kho tăng.Tuy nhiên, KITA nhận định nhiều khả năng lĩnh vực chíp bán dẫn sẽ hồi phục từ nửa cuối năm nay, nhờ sự gia tăng nhu cầu chíp nhớ DDR5 và các sản phẩm chíp bán dẫn dung lượng lớn, tính năng cao, xuất phát từ sự tăng trưởng của thị trường trí tuệ nhân tạo (AI).Hiệp hội thương mại quốc tế nhấn mạnh Chính phủ cần tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nước ở lĩnh vực chíp nhớ thế hệ mới, như chíp bán dẫn AI. Đặc biệt, nếu so sánh với chíp nhớ, lĩnh vực mà Hàn Quốc đang xếp số một thế giới, thì doanh nghiệp trong nước chỉ chiếm 3% thị phần chíp bán dẫn hệ thống của toàn thế giới. Trong năm ngoái, thị trường chíp bán dẫn toàn cầu có quy mô 595,7 tỷ USD, trong đó tỷ trọng chíp nhớ và chíp bán dẫn lần lượt là 24% và 61%.Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) giải thích ở lĩnh vực chíp bán dẫn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng với doanh nghiệp tầm trung đang chiếm tỷ trọng cao. Việc tăng trưởng hệ sinh thái ở lĩnh vực vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, doanh nghiệp Fabless (chuyên thiết kế chíp bán dẫn) và doanh nghiệp chế tạo chíp bán dẫn sẽ quyết định tới năng lực cạnh tranh thị trường.Bộ Công nghiệp chỉ ra rằng Hàn Quốc cần dựa vào thế mạnh hiện có để bổ sung những điểm yếu, hoàn thiện năng lực cạnh tranh toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp, như công nghệ và doanh nghiệp ở lĩnh vực thiết kế chíp bán dẫn, công đoạn thử nghiệm và đóng gói, bồi dưỡng nhân lực chuyên môn.