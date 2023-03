Thu thuế Nhà nước tính tới tháng 1 giảm hơn 5,1 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/3 công bố số liệu cho biết tính đến cuối tháng 1/2023, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 61.400 tỷ won (46,8 tỷ USD), giảm 3.900 tỷ won (2,97 tỷ USD) so với một năm trước.Trong đó, nguồn thu từ thuế đạt 42.900 tỷ won (32,69 tỷ USD), giảm tới 6.800 tỷ won (5,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu thuế thu nhập giảm 800 tỷ won (609,6 triệu USD), chủ yếu do thuế chuyển nhượng giảm vì sự co hẹp giao dịch bất động sản. Thu thuế doanh nghiệp giảm 700 tỷ won (533,4 triệu USD), thu thuế giá trị gia tăng giảm 3.700 tỷ won (2,82 tỷ USD), do hiệu ứng cơ sở bởi nguồn thu thuế trong tháng 1 năm ngoái tăng vọt vì các khoản phải thu nửa cuối năm 2021 được hoãn thu vào tháng 1/2022.Các nguồn thu khác ngoài thuế đạt 2.000 tỷ won (1,52 tỷ USD), tăng 200 tỷ won (152,3 triệu USD) so với cùng kỳ năm trước do các khoản thu từ tiền phạt tăng. Nguồn thu từ các loại quỹ đạt 16.500 tỷ won (12,57 tỷ USD), tăng 2.700 tỷ won (2,06 tỷ USD) so với một năm trước.Tổng chi ngân sách Nhà nước tới tháng 1 là 51.100 tỷ won (38,93 tỷ USD), giảm 5.200 tỷ won (3,96 tỷ USD) so với một năm trước. Điều này được phân tích là do quá trình ấn định dự thảo ngân sách năm nay bị chậm trễ nên việc lập kế hoạch dự án cũng bị chậm theo.Do thu cao hơn chi, nên cán cân tài chính tổng hợp tháng 1 thặng dư 10.300 tỷ won (7,85 tỷ USD), quy mô thặng dư tăng 1.300 tỷ won (0,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.Cán cân quản lý tài chính, chỉ số thể hiện tình hình tài chính thực tế của Chính phủ, bằng cán cân tài chính tổng hợp (tổng thu trừ tổng chi) trừ 4 khoản quỹ như quỹ lương hưu, quỹ bảo hiểm tuyển dụng, đạt thặng dư 7.300 tỷ won (5,56 tỷ USD), quy mô thặng dư tăng 700 tỷ won (533,2 triệu USD) so với một năm trước.Trong tháng trước, quy mô phát hành trái phiếu Chính phủ là 13.400 tỷ won (10,21 tỷ USD).