Nghệ sĩ dương cầm Cho Seong-jin và album mới đạt Quán quân bảng xếp hạng nhạc cổ điển của Billboard

Photo : YONHAP News

Theo bảng xếp hạng mới nhất của trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) công bố ngày 16/2, album "The Handel Project" của nghệ sĩ dương cầm Hàn Quốc Cho Seong-jin đã dẫn đầu bảng xếp hạng trong tuần ở hạng mục nhạc cổ điển truyền thống."The Handel Project" là album phòng thu đầy đủ thứ 6 được Cho Seong-jin phát hành vào tháng trước bởi hãng thu âm nhạc nổi tiếng thế giới Deutsche Grammophon (Đức).Khác với các tác phẩm trước đây chủ yếu theo lối âm nhạc cổ điển và lãng mạn, thì trong album lần này Cho Seong-jin đã lựa chọn những tác phẩm của George Frideric Handel, một trong hai nhà soạn nhạc sĩ vĩ đại nhất của âm nhạc thời kỳ Baroque cùng với Johann Sebastian Bach. Trong số đó có ba bản nhạc mà anh yêu thích nhất trong album tuyển tập thứ hai "Harpsichord Works" của nhà soạn nhạc Handel.Trong buổi họp báo tổ chức tại Seoul vào đầu tháng 2 trước thềm phát hành album lần này, Cho Seong-jin tiết lộ anh đã luyện tập với tần suất nhiều hơn bao giờ hết để chuẩn bị cho sản phẩm mới này.Những nghệ sĩ dương cầm Hàn Quốc đã từng đạt Quán quân bảng xếp hạng nhạc cổ điển trong tuần của Billboard gồm có HJ Lim (2012) và Yekwon Sunwoo (2017).Ngoài ra, Cho Seong-jin cũng sẽ xuất hiện trong chương trình giải trí ăn khách của đài tvN mang tên "You Quiz on the Block" do MC quốc dân Yoo Jae-suk và Jo Se-ho dẫn dắt, dự kiến phát sóng trong tháng 3 này.