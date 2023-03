Mỹ bày tỏ lập trường ủng hộ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby trong buổi họp báo ngày 16/3 (giờ địa phương) đã đề cập tới Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật, bày tỏ lập trường ủng hộ Hàn Quốc và Nhật Bản, nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Ông John Kirby cho biết trước thềm hội đàm thượng đỉnh lần này, Seoul và Tokyo ngày 6/3 vừa qua đã có một tuyên bố lịch sử, mở ra một trang mới cho mối quan hệ đối tác hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Joe Biden rất hoan nghênh quyết tâm cải thiện mối quan hệ và giải quyết những vấn đề mang tính lịch sử nổi cộm giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.Điều phối viên Kirby nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục ủng hộ Seoul và Tokyo trong nỗ lực biến sự thấu hiểu lẫn nhau thành một bước tiến vững bền.Chính phủ Tổng thống Biden vẫn luôn nỗ lực để tăng cường mối quan hệ đồng minh quốc phòng và an ninh với hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản, nhằm đẩy cao năng lực răn đe và hòa bình cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Washington đã và đang hỗ trợ trong quá trình Seoul và Tokyo thúc đẩy hợp tác lẫn nhau để tăng cường mối quan hệ hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật trên thực tế.Năm ngoái, Tổng thống Biden đã hai lần tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật. Đặc biệt, tại hội đàm thượng đỉnh ba bên diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia tháng 11 năm ngoái, ba nước đã ra tuyên bố chung nhất trí xây dựng mối quan hệ chặt chẽ ở các lĩnh vực an ninh, kinh tế và công nghệ.Về động thái khiêu khích phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Bắc Triều Tiên, ông Kirby khẳng định cam kết của Mỹ trong việc phòng vệ cho hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản là tuyệt đối vững chắc.