Tokyo tỏ ý định mời Seoul tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023

Photo : YONHAP News

Theo bản tin trích lời một quan chức Chính phủ Nhật Bản do hãng Kyodo đăng ngày 17/3, trong Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật diễn ra vào một ngày trước, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bày tỏ ý định mời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại thành phố Hiroshima vào tháng 5.Thêm vào đó, Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) cũng đưa tin rằng Tokyo đang xem xét lần cuối phương án mời Tổng thống Yoon đến cuộc họp G7, nhằm cải thiện hơn mối quan hệ song phương.Với tư cách là nước đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, Nhật Bản luôn chú tâm vào nâng cao sự đoàn kết với các quốc gia cùng chia sẻ giá trị quan trọng việc ứng phó với động thái khiêu khích liên tục bằng hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên, hành động tăng cường chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, và vụ Nga chiếm đóng Ukraine, do đó nước này đã liên tục cân nhắc việc mời Hàn Quốc đến cuộc họp này.Trong một bài phỏng vấn đăng bởi báo Yomiuri của Nhật Bản vào ngày 15/3, Tổng thống Yoon cũng bày tỏ kỳ vọng rằng việc Seoul tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ là cơ hội xây dựng mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ trong nhiều bài toán như an ninh và kinh tế với các nước có cùng giá trị phổ quát.Trước đây, Tokyo đã từng mời Seoul tham dự Hội nghị thượng đỉnh 8 nước công nghiệp phát triển (G8) được tổ chức tại tỉnh Hokkaido năm 2008.