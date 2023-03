Miền Bắc xác nhận Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un chỉ đạo vụ phóng tên lửa ICBM hôm 16/3

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/3 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-17 hôm 16/3 và đưa ra các thông điệp đe dọa Hàn Quốc và Mỹ.Đặc biệt, ông Kim cũng đã đi cùng con gái thứ hai Kim Ju-ae trong lần thị sát vụ phóng tên lửa này.Lãnh đạo miền Bắc đã nhắc đến cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ từ ngày 13-23/3, nhận định Mỹ và "con rối" Hàn Quốc đang chuẩn bị cho cuộc bạo loạn thông qua diễn tập chiến tranh xâm lược quy mô lớn, đe dọa an ninh của khu vực bán đảo Hàn Quốc. Do đó, đảng Lao động phải tiến hành cuộc diễn tập tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 vào ngày 16/3.Theo KCNA, tên lửa ICBM lần này được phóng từ sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, với độ cao tối đa 6.045 km, quãng đường bay 1.000,2 km trong vòng 4.151 giây (1 tiếng 9 phút 11 giây), và rơi xuống mục tiêu trên vùng biển quốc tế về phía Đông.Miền Bắc cho rằng vụ phóng tên lửa này không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào cho sự an toàn của các quốc gia lân cận. Mặt khác, thông qua đó, nước này đã kiểm chứng được trạng thái tham chiến, khả năng chiến đấu phi thường thông qua sức mạnh quân sự chiến lược, và độ tin cậy cao vào đội quân tên lửa của nước này.Được biết, Chủ tịch Kim đã bày tỏ mức độ hài lòng cao sau khi thị sát cuộc diễn tập phóng tên lửa. Ông còn nhấn mạnh sẽ giữ vững phương hướng hoạt động của Chính phủ Bắc Triều Tiên về an ninh quốc gia và việc đối phó với sự đe dọa của quân địch; cũng như sẽ tăng cường năng lực răn đe chiến tranh tranh hạt nhân để uy hiếp địch và kìm hãm cuộc chiến tranh thực tế, nhằm bảo vệ cuộc sống hòa bình của người dân và cuộc đấu tranh của chủ nghĩa xã hội.Chủ tịch miền Bắc còn đe dọa sẽ khiến các nước "phi cộng sản" tự nhận thức về động thái khiêu khích sai lầm của mình nếu còn tiếp tục tăng cường gây rối về quân sự.Theo đó, có thể hiểu rằng các hành động ứng phó quân sự sẽ tiếp tục diễn ra để đáp lại cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.Ngày 16/3, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết quân đội đã phát hiện một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có góc bắn cao từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng đến vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc vào khoảng 7 giờ 10 phút sáng cùng ngày, tức chỉ 3 giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol xuất cảnh sang Nhật Bản và chỉ một tháng sau lần phóng tên lửa ICBM Hwasong-15 vào ngày 18/2.