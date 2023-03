Photo : KBS News

Ủy ban Phòng cháy chữa cháy và tai nạn Seoul cho biết trong tổng số 5.435 vụ hỏa hoạn xảy ra từ năm 2020 đến năm 2022, có 4.051 vụ (26,2%) xảy ra vào mùa xuân.Theo sau đó là mùa đông với 4.048 vụ (26,2%), mùa hè 3,781 vụ (24,5%), mùa thu 3.555 vụ (23%).Nguyên nhân của các vụ cháy trong mùa xuân đa số là vì bất cẩn (61,5%), trong đó, số vụ hỏa hoạn từ đầu lọc thuốc lá là 48,7%, nấu ăn là 23,5%, hay không chăm sóc cây cảnh (7,4%).Ngoài ra, 57,5% các vụ cháy rừng cũng xảy ra vào mùa xuân.Dựa theo thống kê trên, Ủy ban phòng cháy chữa cháy và tai nạn Seoul đã lập ra đối sách an toàn phòng cháy chữa cháy trong mùa xuân.Trước tiên, Ủy ban đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành rà soát hệ thống chữa cháy, điện, gas tại 5.212 hộ gia đình có nguy cơ hỏa hoạn cao tại 44 khu vực, trong đó có 4.520 hộ ở 12 khu vực là "khu ổ chuột"; cũng như kiểm tra hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy tại 740 công trường xây dựng lớn.Ủy ban cũng tăng cường quản lý an toàn tại 350 chợ đầu mối truyền thống, như đổi các bình chữa cháy đã xuống cấp và lập đội chữa cháy tự do tại khu chợ với đối tượng là các thương nhân tại đây.Bên cạnh đó, cơ quan phòng cháy còn thắt chặt hoạt động tuần tra và giám sát phòng cháy tại 42 vùng núi trong nội thành Seoul, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 202 địa điểm là di sản văn hóa bao gồm chùa chiền.