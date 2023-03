OECD giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2023 xuống 1,6%

Photo : YONHAP News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 17/3 đã công bố nội dung về triển vọng kinh tế, trong đó dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay đạt 1,6%, giảm 0,2 điểm so với dự báo đưa ra hồi tháng 11/2022.Con số này tương tự như dự báo của Chính phủ Hàn Quốc và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK), song lại đi ngược với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới được dự đoán là sẽ đi lên.Đặc biệt, mức dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng tận 1%, Trung Quốc và khu vực các nước sử dụng đồng Euro cũng được cho là sẽ có diễn biến tốt.Theo phân tích, một trong những lý do lớn nhất đã kìm hãm nền kinh tế Hàn Quốc ngay cả khi nền kinh tế thế giới đang đi lên là tình hình hồi phục nhu cầu chíp bán dẫn vẫn còn trì trệ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn trong năm ngoái giảm hơn 40% so với một năm trước, liên tục giữ đà giảm trong 7 tháng.Một lý do khác là phải đến nửa cuối năm thì việc Trung Quốc nối lại hoạt động kinh tế mới tạo ảnh hưởng tích cực cho kinh tế Hàn Quốc.Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu kinh doanh thuộc hãng LG nhận định khả năng cao sự tăng trưởng của Trung Quốc sẽ không tạo nhiều hiệu quả khiến nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng như mong đợi, do điểm chủ chốt của sự tăng trưởng không phải là xuất khẩu mà là nhu cầu trong nước và dịch vụ.Ngoài ra, OECD còn dự đoán tình hình lạm phát trên toàn thế giới sẽ phần nào chững lại trong năm nay, với mức dự đoán tỷ lệ lạm phát dự kiến của 20 nước lớn và Hàn Quốc thấp hơn dự báo hồi tháng 11 năm ngoái, song vẫn còn vài biến số như cuộc chiến tranh Nga-Ukraine và ảnh hưởng từ chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng trung ương các nước.Đặc biệt, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế đã đưa ra lời khuyên kêu gọi các nước tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ nếu giá tiêu dùng không có biểu hiện suy giảm rõ ràng.