Người Hàn Quốc chỉ mong muốn làm việc 36,7 tiếng/tuần

Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc (KIHASA) ngày 19/3 đã công bố kết quả khảo sát tình hình cân bằng công việc và cuộc sống toàn quốc năm 2022 tiến hành bằng hình thức trực tuyến từ ngày 20/9-7/10 năm 2022, với đối tượng là 22.000 người ở độ tuổi 19-59 tuổi trên toàn quốc (17.510 người có việc làm, 4.490 người không có việc làm).Theo kết quả, số giờ làm việc tối đa mà người dân Hàn Quốc mong muốn là 36,7 tiếng/tuần, thấp hơn nhiều so với số giờ làm việc tối đa 69 tiếng/tuần theo dự luật mà Chính phủ đang xem xét.Nếu chỉ xét trong số người lao động thông thường thì là 37,63 tiếng/tuần.Số giờ làm việc ở nhóm lao động thời vụ hoặc lao động theo ngày, tức các trường hợp ưa chuộng khung giờ làm việc ngắn do các lý do cá nhân, còn ngắn hơn (32,36 tiếng/tuần).Xét theo độ tuổi, càng trẻ thì càng muốn làm việc ít hơn. Cụ thể, độ tuổi 19-29 muốn làm việc 34,92 tiếng/tuần, độ tuổi 30 là 36,32 tiếng. Trong khi đó, số giờ làm việc theo mong muốn của độ tuổi 40 và 50 tương đối dài, lần lượt là 37,11 tiếng và 37,91 tiếng. Chênh lệch của nhóm 19-29 tuổi và ngoài 50 tuổi là tận 3 tiếng đồng hồ.Số giờ làm việc trong tuần tối đa mà người chưa kết hôn mong muốn là 35,46 tiếng, thấp hơn nhóm người đã có gia đình là 37,55 tiếng.Trên thực tế, thời gian làm việc của người lao động là 41 tiếng/tuần, điều này có nghĩa là mức giờ làm việc mong muốn và thực tế chênh lệch nhau 4 tiếng.Có 40,1% người tham gia khảo sát cho rằng thời gian nghỉ ngơi bình quân (bao gồm giờ ăn trưa) 64,45 phút hiện tại là khá ngắn. Giờ nghỉ trưa của người lao động làm việc thời vụ là 61,26 phút, nhân viên ngành mua bán và dịch vụ là 60,52 phút, ngành y tế-phúc lợi xã hội và giáo dục là 59,03 phút, thuộc dạng ngắn.Có thể thấy thời gian nghỉ trưa không thay đổi theo thời gian làm việc. Giờ nghỉ trưa trung bình của nhóm người lao động làm việc trên 52 tiếng/tuần là 66,21 phút.Viện nghiên cứu phúc lợi và xã hội Hàn Quốc phân tích mặc dù giờ làm việc đã giảm do văn hóa xem trọng cân bằng công việc và cuộc sống, song Hàn Quốc vẫn còn là một quốc gia có thời gian làm việc dài.Thêm vào đó, cơ quan này còn yêu cầu chủ lao động phải đảm bảo triệt để thời gian nghỉ ngơi hợp lý, do đây là vấn đề có liên quan mật thiết đến tính mạng người lao động.Mặt khác, 65,9% người tham gia khảo sát cho rằng bản thân nhiệt huyết khi làm việc, trong khi 63,3% người trả lời rằng "bị hút hết sức lực vì công việc", trong đó có 66% là nữ, 63,3% là người lao động thông thường, 65,6% là người làm trong ngành y tế-phúc lợi xã hội, giáo dục, dịch vụ.