Theo kết quả khảo sát về hoạt động kinh tế do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố, có 497.000 thanh niên trả lời đang trong tình trạng "nghỉ ngơi" không làm việc, tăng 9,9% so với một năm trước, và là quy mô cao kỷ lục trong lịch sử thống kê liên quan từ tháng 1/2003.Nhóm dân số không tham gia hoạt động kinh tế được Cục Thống kê phân loại theo hoạt động hiện tại, đó là "chăm sóc con nhỏ", "nội trợ", "đang theo học", "rối loạn tâm thần" và "khác".Khác với các khái niệm là "chuẩn bị xin việc", "chuẩn bị học lên cao", "chờ nhập ngũ", những người đang trong tình trạng "nghỉ ngơi" được xếp vào nhóm "khác", có nghĩa là nghỉ ngơi hoàn toàn không làm gì khác, không làm việc cũng như không xin việc.Số lượng thanh niên từ 15-29 tuổi chỉ "nghỉ ngơi" mà không xin việc làm từng vượt ngưỡng 430.000 người vào tháng 2/2020, sau đó lần lượt vượt ngưỡng 440.000 người và 450.000 người vào năm 2021 và năm ngoái, có chiều hướng tăng đều đặn.Theo kết quả khảo sát tháng 8 năm 2022 của Cục Thống kê quốc gia, trong số những người trả lời chỉ nghỉ ngơi không làm việc, có 39,4% trả lời "do sức khỏe không tốt", sau đó là "do khó tìm được việc làm mong muốn" với 18,1%. Tuy nhiên, Cục Thống kê cho biết đây là tỷ lệ câu trả lời ở tất cả các đối tượng, nếu chỉ xét riêng độ tuổi thanh niên thì tỷ lệ câu trả lời "do sức khỏe không tốt" sẽ thấp hơn mức trên, trong khi tỷ lệ câu trả lời "do khó tìm được việc làm mong muốn" sẽ cao hơn.Trong tháng trước, có 3.853.000 thanh niên có việc làm, giảm 125.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm sâu nhất trong vòng hai năm kể từ tháng 2/2021. Tỷ lệ tuyển dụng ở thanh niên là 45,5%, giảm 0,4%, quay trở lại xu hướng giảm sau hai năm.