Photo : KBS News

Xuất hiện trên bản tin 9 giờ tối của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 18/3, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật ngày 16/3, lãnh đạo hai nước đã không thảo luận về vấn đề người phụ nữ bị cưỡng ép mua vui trong Thế chiến II hay vấn đề về chủ quyền đảo Dokdo.Trước câu hỏi của phóng viên về việc Thủ tướng Kishiada có nhắc tới hai vấn đề trên tại cuộc hội đàm hay không, ông Park từ chối trả lời do việc đề cập cụ thể tới nội dung hội nghị thượng đỉnh là "không phù hợp".Ngoại trưởng Park nhấn mạnh thay vì quan tâm tới các vấn đề nhỏ nhặt, cần đặt trọng tâm vào ý nghĩa to lớn hơn của hội nghị thượng đỉnh lần này, cuộc gặp mặt đầu tiên của lãnh đạo hai nước sau 12 năm, trong đó Hàn Quốc đã chủ động đề xuất mở ra mối quan hệ song phương mới.Mặc dù ông Park bác bỏ rằng vấn đề đảo Dokdo và vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui không phải là nghị sự chính thức, nhưng cũng có khả năng phía Nhật Bản đã đơn phương đề cập tới hai vấn đề này tại cuộc gặp thượng đỉnh vừa qua.Trước đó, tại buổi họp báo ngay sau hội nghị thượng đỉnh hôm 16/3, Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Seiji đã nói rằng vấn đề đảo Dokdo đã được đưa vào nghị sự cuộc họp, và Tokyo đã "yêu cầu" Seoul thực thi đúng thỏa thuận về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui.Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) cùng ngày đưa tin rằng Thủ tướng Kishida Fumio đã yêu cầu Hàn Quốc thực thi đúng thỏa thuận giữa hai nước trong quá khứ về vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui, đồng thời truyền đạt lập trường của Nhật Bản về vấn đề đảo Dokdo.Nội dung đưa tin của truyền thông Nhật Bản đã làm dấy lên tranh cãi tại Hàn Quốc. Sau đó, Văn phòng Tổng thống ngày 17/3 khẳng định rằng lãnh đạo hai nước không hề thảo luận về hai vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh.Trong buổi họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phát biểu rằng các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến sẽ không đòi bồi thường thiệt hại đối với doanh nghiệp tội phạm thời chiến của Nhật Bản. Về phát biểu này, Ngoại trưởng Park giải thích Chính phủ đã ra một quyết định vì đại cục, nếu như các nạn nhân vẫn tiếp tục đòi bồi thường sau khi việc chi trả đã được thực hiện qua một bên thứ ba thì không khác nào vẫn cưỡng chế thực thi phán quyết của Tòa án, kịch bản mà Chính phủ muốn tránh xảy ra.Ngoại trưởng Park nhấn mạnh hội đàm thượng đỉnh lần này chính là cơ hội để hai bên mở ra một tương lai rộng lớn hơn, phát triển quan hệ mới. Do đó, hai nước đã tập trung thảo luận về phương án và tầm nhìn tương lai.Ông Park cũng nhắc tới việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sáng ngày 16/3, ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật, cho biết lãnh đạo hai nước đã trao đổi sâu về phương án đối phó, hợp tác trước cuộc khủng hoảng hạt nhân, tên lửa miền Bắc ngày càng dâng cao, nhất trí về việc hợp tác Hàn-Nhật, Hàn-Mỹ-Nhật.