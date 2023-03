Nữ giới Hàn Quốc đang trong xu hướng kết hôn muộn

Photo : YONHAP News

Một thống kê công bố bởi Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS) ngày 20/3 đã cho thấy độ tuổi kết hôn của nữ giới Hàn Quốc đang ngày càng tăng, cụ thể, số nữ giới Hàn Quốc kết hôn ở độ tuổi 40-44 (10.949 người) nhiều hơn độ tuổi 20-24 (10.113 người).Vào năm 2021, số cô dâu ở độ tuổi đầu 40 (10.412 người) lần đầu tiên vượt qua độ tuổi đầu 20 (9.985 người), kể từ sau khi bắt đầu thống kê số người kết hôn vào năm 1990, và liên tục giữ mức cao hơn trong hai năm qua.Điều này có nghĩa là giờ đây có nhiều cô dâu ở độ tuổi đầu 40 hơn là cô dâu đầu 20.Tổng số người kết hôn trong năm 2022 là 191.690 người, giảm 51% so với 25 năm trước, tức năm 1997 (388.960 người). Đặc biệt, số nữ giới kết hôn ở độ tuổi đầu 20 giảm 93% trong 25 năm, từ 136.918 người xuống còn 10.113 người trong năm ngoái.Trong khi đó, số nữ giới kết hôn ở độ tuổi đầu 40 tăng từ 7.322 người lên 10.949 người, mức tăng là 50%. Đặc biệt, số nữ giới trong độ tuổi 40 kết hôn lần đầu tăng 3,9 lần từ 1.484 người trong năm 1997 lên 5.835 người trong năm 2022.Theo phân tích, lý do đầu tiên là biến đổi về cấu trúc dân số, trong đó dân số nữ trong độ tuổi 20 giảm.Dựa vào số liệu đăng ký cư trú theo từng độ tuổi, số nữ giới ở lứa tuổi đầu 20 giảm 29,2%, từ 2,047 triệu người trong năm 1997 xuống còn 1,449 triệu người trong năm 2022, trong khi con số này ở độ tuổi đầu 40 thì lại tăng 16,3%, từ 1,682 triệu người lên 1,956 triệu người.Qua đó cho thấy dân số già hóa do tỷ suất sinh thấp cũng phản ánh lên số người kết hôn.Một lý do khác là do số người có suy nghĩ phải kết hôn ngày càng ít đi. Theo khảo sát của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc trong năm ngoài, tỷ lệ số người ở độ tuổi 20 cho rằng phải kết hôn là 35,1%, thấp nhất trong tất cả mọi độ tuổi trưởng thành, ở người ở độ tuổi 40 là 42,3%.Ngoài ra còn có lý do là thời điểm bắt đầu bước ra xã hội để kiếm việc làm cũng đang trễ dần.Mặt khác, số cặp vợ chồng có vợ lớn tuổi hơn cũng ghi nhận mức cao kỷ lục. Trong số các cặp vợ chồng kết hôn lần đầu trong năm 2022, số cặp có vợ lớn tuổi hơn là 19,4%, tăng 0,2% so với một năm trước đó.