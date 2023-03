Miền Bắc lên án Mỹ và Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/3 đưa tin Phái đoàn đại diện thường trực miền Bắc tại Liên hợp quốc đã ra thông cáo báo chí, lên án việc Mỹ gây sức ép với Bình Nhưỡng về vấn đề nhân quyền một cách thô bỉ, xâm hại tới quyền tự chủ và sự tôn nghiêm quốc gia của nước này.Trong tuyên bố, Phái đoàn đại diện thường trực Bắc Triều Tiên nhấn mạnh không thể để Liên hợp quốc bị biến thành công cụ để Mỹ tùy tiện gây sức ép với những quốc gia mà nước này "chướng mắt". Ngoài ra, tuyên bố khẳng định Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng "phương tiện quyết liệt nhất" đối với mọi âm mưu lấy cớ "nhân quyền" bất hợp pháp.Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc phụ trách các tổ chức quốc tế Kim Son-gyong cũng ra tuyên bố, lên án mạnh mẽ Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thay vì giúp ích giảm nhẹ căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc và khu vực thì lại đang "đổ thêm dầu vào lửa".Vụ trưởng Vụ các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc Jo Chol-su cũng ra tuyên bố chỉ trích Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield "dám động chạm" đến Bắc Triều Tiên tại cuộc họp "trái phép" do Hội đồng bảo an Liên hợp quốc triệu tập.Trước đó, Hội đồng bảo an ngày 17/3 (giờ địa phương) đã họp kín về vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Cuộc họp do Mỹ và Albania tổ chức, Hàn Quốc và Nhật Bản đồng tài trợ. Tại đây, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đã phát biểu rằng tình trạng xâm hại nhân quyền ở miền Bắc không chỉ hết sức nghiêm trọng, mà còn liên quan trực tiếp tới việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo.Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon đã báo cáo tình hình nhân quyền tại miền Bắc, hối thúc truy tố những người chịu trách nhiệm vấn đề nhân quyền của nước này lên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).Đặc biệt, có hai người tị nạn miền Bắc cũng có mặt tại cuộc họp trên, làm chứng về tình trạng xâm phạm nhân quyền tại miền Bắc, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.