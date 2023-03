Mỹ đánh giá Hàn Quốc còn nhiều hạn chế về nhân quyền

Photo : YONHAP News

Trong Báo cáo nhân quyền năm 2022 do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 20/3 (giờ địa phương), Hàn Quốc được đánh giá là một quốc gia dân chủ theo hiến pháp, có các cuộc bầu cử Tổng thống và tổng tuyển cử tự do và công bằng.Tuy nhiên, báo cáo cũng đã chỉ ra một số vấn đề về nhân quyền của Hàn Quốc, chẳng hạn như việc hạn chế quyền tự do ngôn luận bằng cách có thể tố tụng giới truyền thông với tội xúc phạm danh dự, hay Chính phủ tham nhũng, bất cập trong điều tra về bạo lực giới tính, phân biệt đối xử với người đồng tính trong quân đội.Cụ thể, mặc dù theo luật pháp, Hàn Quốc cho phép và tôn trọng tự do ngôn luận bao gồm các cơ quan ngôn luận, song Chính phủ đã áp dụng Luật an ninh quốc gia để hạn chế các quyền tự do ngôn luận và tiếp cận với mạng internet.Đặc biệt, báo cáo đã nhắc đến cách ứng phó của Seoul về tranh cãi xoay quanh việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có những phát ngôn bị cho là có ngôn từ xúc phạm Quốc hội và Tổng thống Mỹ trong chuyến công du New York hồi tháng 9 năm ngoái, xem đây là ví dụ điển hình của "bạo lực và quấy rối".Lúc bấy giờ, sau khi đài MBC đăng video về phát ngôn này, Tổng thống Yoon đã đánh giá đây là hành động gây hại đến mối quan hệ liên minh Hàn-Mỹ và đe dọa an ninh của quốc gia. Ngay lập tức các nghị sĩ đảng cầm quyền đã đâm đơn kiện đài MBC vì hành vi bôi nhọ danh dự.Không những thế, Văn phòng Tổng thống ngày 10/11 cùng năm còn cấm phóng viên đài MBC đi cùng chuyên cơ với Tổng thống trong chuyến công du thăm các nước Đông Nam Á. Đáp lại, 8 cơ quan truyền thông đưa ra tuyên bố chung lên án rằng đây rõ ràng là hành động thách thức quyền tự do ngôn luận.Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc còn bị cho là sử dụng điều luật về tội xúc phạm danh dự trong việc kiểm duyệt ngôn từ của cá nhân và cơ quan truyền thông. Theo đó, các cơ quan phi chính phủ và luật sư nhân quyền đã bày tỏ lo ngại rằng các chính trị gia và nhân viên Nhà nước có thể sử dụng công cụ này để ngăn cản việc công bố tội phạm quấy rồi tình dục hoặc trả thù các nạn nhân.Thêm vào đó, Washington cho rằng mặc dù Chính phủ tôn trọng quyền tự do tụ tập và biểu tình, song lại có một số hạn chế. Chẳng hạn như việc Cơ quan Cảnh sát hồi tháng 5 đã công bố chính sách cấm tụ tập và biểu tình trong phạm vi 100m xung quanh nhà riêng của Tổng thống.Về vấn đề tham nhũng, báo cáo đã nhắc đến vụ đặc xá của Chính phủ đương nhiệm cho Phó Chủ tịch Hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin nhân ngày Quốc khánh 15/8, giải thích rằng hai người này có dính líu đến các vụ tham nhũng và hối lộ của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Cùng với đó là bê bối về lạm quyền của Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung trong dự án phát triển phường Daejang, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi.