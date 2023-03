Trung Quốc và Nga tiếp tục ủng hộ Bắc Triều Tiên tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 20/3 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp tại trụ sở ở New York, Mỹ, để thảo luận về việc Bắc Triều Tiên mới phóng thêm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây, song vẫn không đưa ra được kết luận nào do sự phản đối của Trung Quốc và Nga.Hội nghị lần này được tổ chức theo yêu cầu của các nước thường trực tại Hội đồng bảo an như Mỹ, Nhật Bản, và cả nước không thường trực là Hàn Quốc.Trong cuộc họp, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và các quốc gia Tây Âu đã lên án động thái khiêu khích liên tục bằng tên lửa đạn đạo của miền Bắc, đồng thời kêu gọi Hội đồng bảo an đưa ra giải pháp tương xứng.Trong khi đó, Trung Quốc và Nga vẫn tiếp tục lập trường đối lập với các quốc gia này, cho rằng vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là hành động đối phó chính đáng đối với cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ.Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield, người đã tái đề xuất đưa ra Tuyên bố Chủ tịch của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về hoạt động tên lửa của Bắc Triều Tiên từ cuối tháng 2, cho rằng Hội đồng bảo an cần áp dụng nghị quyết mỗi khi miền Bắc phóng thêm một tên lửa, đồng thời lên án rằng việc Bắc Kinh và Matxcơva bảo vệ Bình Nhưỡng là hành động kích động thêm các vụ phóng tên lửa của nước này.Đại sứ Greenfield còn kêu gọi tất cả các nước thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cùng tham gia phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc và cùng đề xuất đưa ra Tuyên bố Chủ tịch.Đại sứ Pháp và Nhật Bản cũng lần lượt chỉ trích việc Hội đồng bảo an vẫn bị chia rẽ nội bộ về vấn đề tên lửa miền Bắc và kêu gọi sự chung tay của tất cả các quốc gia trong việc ngăn chặn hạt nhân, trừng phạt Bình Nhưỡng một cách chặt chẽ.Về phần mình, Đại sứ Hàn Quốc Hwang Joon-kook đã kịch liệt lên án các vụ phóng tên lửa liên tiếp của miền Bắc, và đốc thúc Hội đồng bảo an truy cứu trách nhiệm nước này.Tuy nhiên, mặc cho các nước liên tục lên tiếng chỉ trích, Bắc Kinh và Matxcơva vẫn không thay đổi thái độ. Hơn nữa, Đại sứ Trung Quốc và Nga còn bày tỏ sự phản đối với các cuộc tập trận chung quy mô lớn của Mỹ và các nước đồng minh, cho rằng đây mới là các hành động đe dọa an ninh của bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.