Báo cáo tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ

Photo : Getty Images Bank

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/3 (giờ địa phương) công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền các quốc gia năm 2022, trong đó gọi Bắc Triều Tiên là "Nhà nước chuyên chế do gia tộc họ Kim lãnh đạo".Hàng năm, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo về tình hình nhân quyền của các quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cả Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Báo cáo lần này là báo cáo thứ ba dưới thời Chính phủ Tổng thống Joe Biden.Báo cáo chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc vẫn đang duy trì kiểm soát xã hội một cách hiệu quả thông qua Bộ An ninh xã hội, gây ra nhiều vụ ngược đãi. Các trường hợp xâm phạm nhân quyền tiêu biểu như giết người một cách trái phép, tùy tiện, cưỡng bức mất tích, tra tấn dã man, đối xử vô nhân đạo, giam giữ tù nhân chính trị trong môi trường khắc nghiệt.Báo cáo đề cập tới lời làm chứng của những người tị nạn miền Bắc và các tổ chức dân sự liên quan, cho biết tại nước này vẫn đang diễn ra các hành vi đánh đập, tra tấn, lột trần phạm nhân, giam giữ phạm nhân trong các căn phòng nhỏ hẹp thậm chí không thể đứng hoặc nằm.Do bị kiểm soát ngặt nghèo về truyền thông, người dân Bắc Triều Tiên không thể thay thế chính quyền thông qua bầu cử một cách tự do, công bằng. Việc chính quyền miền Bắc từ chối để các tổ chức nhân quyền độc lập của Hàn Quốc và quốc tế tiếp cận nước này cũng đã thể hiện rõ thực trạng nhân quyền.Ngoài ra, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ còn đề cập tới rào cản về việc tiếp cận sức khỏe sinh sản của người dân, nạn buôn người, bóc lột lao động trẻ em. Báo cáo cũng chỉ trích về các biện pháp phòng dịch COVID-19 của Bắc Triều Tiên, khiến nhân viên các tổ chức quốc tế bị hạn chế lưu trú, số người tị nạn giảm, làm dòng chảy thông tin từ bên ngoài vào miền Bắc càng bị hạn chế hơn.Trước đó, Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã chỉ định vị trí Đặc phái viên về nhân quyền Bắc Triều Tiên vào tháng 1 năm nay, sau 6 năm bỏ trống, qua đó thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc cải thiện tình hình nhân quyền tại miền Bắc. Vào năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ năm thứ 21 liên tiếp xếp Bình Nhưỡng vào danh sách các quốc gia lo ngại đặc biệt về tự do tôn giáo.