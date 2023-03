Báo cáo viên Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay cải thiện vấn đề nhân quyền miền Bắc

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 20/3 (giờ địa phương) đã đưa tin về các nội dung mà Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Elizabeth Salmon đưa ra trong cuộc họp lần thứ 52 với Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC).Trước tiên, bà Salmon cho biết nhiều người dân miền Bắc đã chết cóng vào tháng 1 năm ngoái vì đợt rét đậm. Do đó, bà bày tỏ lo ngại về những việc người dân nơi đây khó tiếp cận với lương thực, thuốc men và y tế.Ngoài ra, bà còn cho rằng việc Bình Nhưỡng đóng cửa biên giới từ tháng 1/2020, trên danh nghĩa ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 đã khiến tình hình kinh tế đình trệ ngày càng nghiêm trọng. Không những vậy, việc phong tỏa tại miền Bắc cũng giúp chính quyền kiểm soát người dân và dễ dàng phát triển vũ khí để bành trướng quyền lực.Theo Báo cáo viên, nữ giới Bắc Triều Tiên đã mất nguồn thu nhập do hoạt động thị trường giảm, quyền tự do trong việc tiếp cận thông tin và di chuyển cũng ngày càng hạn chế. Do đó, bà Salmon đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay để truy cứu trách nhiệm của thủ phạm xâm hại nhân quyền thông qua khởi tố hình sự.Không những thế, Báo cáo viên Salmon còn nhấn mạnh các nước thứ ba phải dừng ngay các hành vi cưỡng ép người tị nạn về nước theo Luật nhân quyền quốc tế, cụ thể là người miền Bắc bị Trung Quốc bắt giữ sau khi bị hồi hương có thể bị đưa vào nhà tù chính trị.Đại diện của Hàn Quốc là Đại sứ hợp tác quốc tế về nhân quyền Bắc Triều Tiên Lee Shin-hwa đã lên tiếng chỉ trích việc chính quyền Bình Nhưỡng sử dụng nguồn tài nguyên sai mục đích vào hoạt động khiêu khích quân sự, khiến tình hình nhân quyền và nhân đạo tại nước này ngày càng tệ hơn. Bà Lee còn bày tỏ sự ủng hộ đối với Báo cáo viên đặc biệt trong việc kêu gọi cung cấp thông tin về các vụ bắt cóc người Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên. Đại sứ Lee cũng kêu gọi Bình Nhưỡng sớm trả lời về đề nghị đoàn tụ gia đình ly tán.Nước đương sự là Bắc Triều Tiên đã không tham gia cuộc họp của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc kể từ năm 2016, sau khi Hội đồng tiến hành thảo luận các vấn đề về nước này.