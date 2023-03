Chính phủ lập quy định hỗ trợ chi phí tang lễ cho nạn nhân thiệt mạng do thảm họa xã hội

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 22/3 cho biết từ ngày 14/3, Bộ đã đăng công báo về dự thảo sửa đổi một phần "Quy định về cứu hộ và tiêu chuẩn chi phí khắc phục, trong đó có nội dung Chính phủ có thể hỗ trợ chi phí tang lễ đối với các thảm họa xã hội gây ra thương vong về người, tương tự như thảm họa giẫm đạp Itaewon cuối tháng 10 năm ngoái.Trong thời gian qua, Bộ Hành chính và an toàn tiến hành hỗ trợ về chi phí cứu hộ, sinh hoạt phí, nhà ở, khắc phục thiệt hại các cơ sở tư nhân, nhằm ổn định cuộc sống cho những người bị thiệt hại do thảm họa xã hội.Dự thảo sửa đổi lần này được bổ sung thêm hạng mục hỗ trợ chi phí tang lễ cho gia quyến nạn nhân thiệt mạng và mất tích.Do trong quy định cũ không có căn cứ nên tiền hỗ trợ tang lễ chỉ được chi trả sau khi được Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương thẩm định. Lần này, nếu dự thảo sửa đổi được thông qua thì công tác hỗ trợ chi phí tang lễ sẽ có thể được triển khai một cách nhanh chóng. Mức hỗ trợ sẽ được căn cứ vào các tiền lệ để quyết định cụ thể sau.Dự thảo sửa đổi lần này cũng bổ sung thêm căn cứ để Chính phủ có thể hỗ trợ bù đắp tổn thất phát sinh do các biện pháp đối phó của Nhà nước hay chính quyền địa phương khi xảy ra thảm họa xã hội. Nếu dự thảo trên dược thông qua thì các địa phương sẽ có thể được Chính phủ bù đắp các chi phí phát sinh khi đối phó với thảm họa xã hội, như chi phí điều động trực thăng.Dự kiến, dự thảo sửa đổi sẽ được trưng cầu lấy ý kiến cho tới hết ngày 25/4.