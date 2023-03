Văn phòng Tổng thống giải thích về các tranh cãi về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật và Báo cáo nhân quyền Mỹ

Photo : YONHAP News

Trong cuộc họp Nội các hôm 21/3, Văn phòng Tổng thống đã đưa ra một số lời giải thích nhằm xoa dịu sự công kích của đảng đối lập Dân chủ đồng hành về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật và đính chính về Báo cáo nhân quyền của Mỹ.Theo Văn phòng Tổng thống, trong cuộc gặp Hàn-Nhật, các nghị sĩ đảng đối lập Nhật Bản cho biết sẽ thuyết phục đảng đối lập Hàn Quốc về các vấn đề liên quan đến mối quan hệ Hàn-Nhật. Tổng thống Yoon còn bày tỏ sự ganh tị về việc chính giới Nhật Bản cùng đồng lòng chứ không đấu đá lẫn nhau như Hàn Quốc.Đáp lại, đảng đối lập phản bác rằng báo chí đưa tin từ ngữ mà ông Yoon dùng không phải là "ganh tị" mà là "xấu hổ", song đã bị Văn phòng Tổng thống phủ nhận.Mặt khác, Văn phòng Tổng thống còn giải thích về Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ, đề cập các vấn đề tiêu cực của Chính phủ Hàn Quốc.Cụ thể, trong báo cáo có một tiêu đề phụ mang tên "Bạo lực và Quấy rối" (Violence and Harassment), trong đó nhắc đến cách xử lý của Chính phủ Hàn Quốc mang tính hạn chế tự do ngôn luận đối với tranh cãi xoay quanh việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có những phát ngôn bị cho là có ngôn từ xúc phạm Quốc hội và Tổng thống Mỹ trong chuyến công du New York hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, tiêu đề phụ này đã bị xóa chỉ một ngày sau đó. Theo Văn phòng Tổng thống, điều đó có nghĩa là Washington thừa nhận rằng báo cáo này không chính xác.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc còn cho biết báo cáo năm nay đã gặp sự phản đối từ nhiều nước do thiếu tính chính xác, song Seoul đã không đưa ra yêu cầu sửa đổi nào.Đây là lần đầu tiên Văn phòng Tổng thống đưa ra giải thích về báo cáo nhân quyền của Mỹ, được phân tích là nhằm mục đích ngăn chặn sớm các tranh cãi ngoại giao có thể lan truyền rộng trong nước.Có dự đoán rằng dư luận sẽ xoay chiều sau khi Văn phòng Tổng thống đưa ra kết quả về các cuộc họp Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật vào tháng 4 và tháng 5 sắp tới.