Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 22/3 đã thăm Bộ Tư lệnh chống gián điệp (DCC) và Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng. Tại đây, Tổng thống đã yêu cầu hai đơn vị này thực hiện triệt để vai trò của mình trong việc hậu thuẫn công tác bảo vệ tự do và phòng thủ quốc gia.Tổng thống Yoon nhận định Bộ Tư lệnh chống gián điệp đã dần phục hồi được vai trò vốn có của mình sau khi đổi tên vào tháng 11 năm ngoái (tên cũ là Bộ Tư lệnh Quốc phòng và an ninh), từ đó kêu gọi đơn vị này tích cực dồn toàn sức trong hoạt động chống gián điệp.Thêm vào đó, ông Yoon còn bày tỏ sự cần thiết phải củng cố trạng thái an ninh quân sự vững chắc, nhằm đưa quân đội Hàn Quốc trở thành quân đội hùng hậu về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là phải tích cực bảo vệ nền công nghiệp quốc phòng tránh khỏi bị rò rỉ công nghệ chủ chốt ra ngoài.Tổng thống Hàn Quốc cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng trong việc đối phó hiệu quả với mối đe dọa không gian mạng không rõ nguồn gốc; yêu cầu đơn vị này phát triển hơn thành lực lượng tác chiến áp đảo và chủ động, vượt qua cả nhiệm vụ chính là đối phó như trước đây.Được biết, đây là chuyến thăm trở lại sau 31 năm đến Bộ Tư lệnh chống gián điệp, và là chuyến thăm đầu tiên đến Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng của một Tổng thống đương nhiệm.