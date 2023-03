Thủy quân lục chiến Hàn-Mỹ-Anh tập trận trinh sát trong hai ngày cuối của cuộc tập trận

Photo : YONHAP News

Cuộc tập trận chung "Lá chắn tự do" (Freedom Shield) của quân đội Hàn Mỹ đã chính thức khép lại vào ngày 23/3, sau 11 ngày diễn ra liên tục không ngừng nghỉ từ ngày 13/3.Đây là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX), nhằm thuần thục các kế hoạch tác chiến của liên minh hai nước trong trường hợp giả định là Bắc Triều Tiên xâm lược Hàn Quốc.Trong hai ngày cuối 22 và 23/3 của cuộc tập trận "Lá chắn tự do", lực lượng Thủy quân lục chiến của ba nước Hàn-Mỹ-Anh đã tiến hành cuộc tập trận của đơn vị trinh sát tại vùng biển thành phố Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang, nhằm nâng cao năng lực thực hiện tác chiến chung, trong khuôn khổ cuộc tập trận "Ssangyong" (Song Long).Đây là lần đầu tiên lực lượng Thủy quân lục chiến Anh Commando tham gia một cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, bên cạnh Tiểu đoàn trinh sát đặc nhiệm Bộ Tư lệnh Thủy quân lục chiến và Tiểu đoàn trinh sát thuộc Sư đoàn số 1 của lực lượng Thủy quân lục chiến từ phía Hàn Quốc và đơn vị trinh sát thuộc Thủy quân lục chiến từ phía Mỹ.Ngoài ra, liên quân Hàn-Mỹ đã thực hiện tập trận bắn súng chung trong ba ngày 20-23/3 tại trường bắn Yeongpyeong (thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi). Đây là một trong những kế hoạch của cuộc diễn tập cơ động thực binh (FTX) trong khuôn khổ cuộc tập trận "Lá chắn tự do".Mặc dù cuộc tập trận "Lá chắn tự do" đã kết thúc, liên minh Hàn-Mỹ sẽ lại tiếp tục một cuộc tập trận cơ động ngoài trời mới mang tên "Lá chắn chiến binh" (Warrior Shield) vào tháng sau.Hải quân và Thủy quân lục chiến Hàn-Mỹ hiện vẫn đang trong giai đoạn tập trận quy mô lớn "Ssangyong", bắt đầu từ ngày 20/3. Theo kế hoạch, sau khi tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ USS Nimitz cập cảng Busan vào khoảng cuối tháng này, cuộc tập trận chung trên biển sẽ chính thức bắt đầu.Trong một diễn biến liên quan, trang web tuyên truyền đối ngoại với Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên có tên "Dân tộc chúng ta" (Uriminjokkkiri) ngày 23/3 đăng tải bài viết lên tiếng chỉ trích rằng tình hình bán đảo Hàn Quốc lên mức báo động hiện tại là do Mỹ và những "kẻ hiếu chiến" của quân đội Hàn Quốc đã liên tục tiến hành diễn tập chiến tranh xâm chiếm miền Bắc, và những cuộc huấn luyện này đang dẫn đến mối bất an về an ninh và chiến tranh tại miền Nam.