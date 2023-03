Hàn Quốc sẽ cùng Mỹ và ba nước khác đồng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần hai

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Sung-han trong buổi họp báo sáng ngày 23/3 cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ chủ trì phiên thảo luận đầu tiên với chủ đề "Thịnh vượng đồng hành cùng tăng trưởng kinh tế" tại Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ lần thứ hai, khai mạc vào ngày 29/3 tới."Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ" do Mỹ khởi xướng vào năm 2021, nhằm thảo luận phương án đối phó với những mối nguy cơ mà phe dân chủ đang phải đối mặt. Hội nghị lần thứ hai sắp tới sẽ được tổ chức trực tuyến trong vòng hai ngày từ 29/3, với sự tham gia đồng tổ chức của Hàn Quốc, Mỹ, Costa Rica, Hà Lan và Zambia.Phiên họp chính thức với sự tham dự của lãnh đạo thượng đỉnh các nước sẽ diễn ra trong ngày 29/3, có mời lãnh đạo của hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như người đứng đầu các tổ chức quốc tế gồm Liên hợp quốc.Phiên họp chính thức sẽ bắt đầu bằng phần phát biểu của lãnh đạo 5 nước đồng tổ chức, bao gồm Tổng thống Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Hội nghị sẽ được tiến hành với 5 phiên thảo luận trong đó lãnh đạo của mỗi nước Chủ tịch lần lượt chủ trì từng phiên.Trong ngày thứ hai của hội nghị, Hàn Quốc sẽ đại diện cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tổ chức cuộc họp trong khu vực với chủ đề "Những thách thức và thành quả đạt được trong việc đối phó với tham nhũng". Cuộc họp cấp Bộ trưởng này sẽ được tiến hành với 4 phiên thảo luận, có sự tham gia của giới học giả và tổ chức dân sự.Chánh Văn phòng Kim kỳ vọng phiên thảo luận do Tổng tổng Yoon chủ trì sẽ là cơ hội để Seoul thể hiện quyết tâm thực hiện các chuẩn mực và giá trị quốc tế, nâng cao vai trò lãnh đạo và vị thế quốc gia Hàn Quốc trên trường quốc tế. Là một nước nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để đi lên từ đống tro tàn của chiến tranh, trở thành một cường quốc dân chủ phát triển, Hàn Quốc sẽ chia sẻ những kinh nghiệm của mình để đóng góp cho cộng đồng quốc tế.