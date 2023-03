Bình quân số thành viên mỗi hộ gia đình Hàn Quốc là 2,3 người

Photo : Getty Images Bank

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 23/3 công bố báo cáo "Chỉ số xã hội Hàn Quốc năm 2022", trong đó bình quân số thành viên mỗi hộ gia đình trong nước là 2,3 người, giảm 0,8 người so với 20 năm trước.Nếu so với năm 2000, tỷ trọng hộ gia đình một thành viên và hai thành viên đã lớn hơn rất nhiều, trong khi tỷ trọng hộ gia đình ba thành viên trở lên lại giảm.Cụ thể, gia đình có vợ chồng sống cùng con cái chưa kết hôn là chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 43,4%, hộ gia đình chỉ có vợ và chồng là 26,6%, hộ gia đình chỉ có một chồng hoặc vợ và con cái chưa kết hôn là 14,6%. Trong đó, hộ gia đình có vợ chồng sống cùng con cái chưa kết hôn đã cho thấy xu hướng giảm kể từ sau năm 2000, còn hộ gia đình chỉ có vợ và chồng vẫn tiếp tục tăng nhưng số thành viên hộ gia đình lại đang giảm dần.Trong năm ngoái, có 50% ý kiến cho rằng cần phải kết hôn, giảm 1,2% so với hai năm trước. Trong đó, tỷ lệ nam giới chiếm 55,8%, cao hơn 11,5% so với nữ giới là 44,3%. Tỷ trọng người cho rằng cần thiết phải sinh con là 65,3%, giảm 2,7% so với năm 2020.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc năm 2022 là 0,78 trẻ, thấp kỷ lục kể từ khi lập thống kê liên quan. Tổng dân số Hàn Quốc năm ngoái là 51,63 triệu người, quay lại xu thế giảm kể từ khi đạt đỉnh 51,84 triệu người vào năm 2020.Độ tuổi trung vị, tức độ tuổi chia dân số thành hai nhóm với số lượng bằng nhau, của Hàn Quốc là 45 tuổi, cao gấp hai lần so với năm 1980 là 21,8 tuổi. Độ tuổi trung vị của Hàn Quốc được dự đoán sẽ đạt 62,2 tuổi vào năm 2070.Mặt khác, tỷ trọng người hài lòng với cuộc sống của bản thân đạt 75,4%, tăng 3% so với một năm trước. Trong đó, tỷ trọng này ở nhóm người độ tuổi 40 là cao nhất (79,3%), và ở nhóm ngoài 60 tuổi là thấp nhất (70%).Tỷ trọng người cảm thấy "cô đơn" là 19,2%, tăng 3% so với năm 2021. Có 12,6% người dân cảm thấy "không ai biết đến mình", giảm 3,9% so với một năm trước.Tỷ lệ người dân từng cảm thấy bị phân biệt đối xử tại Hàn Quốc cũng đã giảm so với năm 2021, song trong số này, số người từng bị phân biệt đối xử về giới tính là chiếm nhiều nhất.