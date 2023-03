Quốc tế "Tokyo đánh giá tích cực giải pháp của Seoul về việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến trong bản thảo Sách xanh Ngoại giao"

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 22/3 đưa tin cho biết trong bản thảo Sách xanh Ngoại giao mà Bộ Ngoại giao nước này dự kiến báo cáo lên cuộc họp Nội các vào tháng 4 có đề cập đến vấn đề cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc, đánh giá tích cực về phương án giải quyết bồi thường cho nạn nhân và Chính phủ Seoul công bố ngày 6/3 vừa qua.



Ngoài ra, văn kiện này cũng có nội dung cho rằng cần thiết phải phát triển hơn nữa mối quan hệ Hàn-Nhật, đưa mối quan hệ song phương trở nên lành mạnh hơn.



Trong bản thảo Sách xanh Ngoại giao, Trung Quốc được cho là một "yếu tố lo ngại nghiêm trọng của Nhật Bản và cộng đồng quốc tế", "một thách thức chiến lược to lớn chưa từng có từ trước tới nay". Điều này cho thấy Tokyo đã nâng mức độ nhìn nhận về Bắc Kinh hơn khi mà Sách xanh Ngoại giao năm ngoái gọi Trung Quốc là "mối lo ngại lớn về mặt an ninh".



Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hòa bình và ổn định đối với eo biển Đài Loan, đồng thời chỉ ra rằng việc Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác quân sự là "mối lo ngại nghiêm trọng".



Tháng 12 năm ngoái, Chính phủ Tokyo đã sửa đổi "Chiến lược đảm bảo an toàn quốc gia", một hướng dẫn cơ bản về ngoại giao và an ninh. Trong văn kiện này, Nhật Bản đã sửa đổi nội dung về Trung Quốc, từ "yếu tố lo ngại của cộng đồng quốc tế" thành "một thách thức chiến lược to lớn chưa từng có từ trước đến nay".



Liên quan tới chiến tranh Nga-Ukraine, với tư cách là nước đã từng gánh chịu hậu quả từ bom hạt nhân, Nhật Bản tuyệt đối không chấp nhận hành vi đe dọa hạt nhân, các bên không được phép sử dụng vũ khí hạt nhân. Tokyo sẽ hợp tác với Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7), tiếp tục trừng phạt Matxcơva và hỗ trợ Kiev.



Bên cạnh đó, Nhật Bản cho rằng việc công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc là vấn đề nhân đạo hạn chế về mặt thời gian, xét đến tuổi tác của các nạn nhân và người thân của họ đều đã cao. Vì thế, Tokyo cần thiết phải dồn toàn lực để sớm giải quyết vấn đề này.



Sách xanh Ngoại giao là văn kiện ghi chép lại toàn bộ các hoạt động ngoại giao và tình hình quốc tế được Chính phủ Nhật Bản công bố hàng năm.