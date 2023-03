Hàn Quốc trở thành quốc gia cung cấp vũ khí lớn nhất sau sự sụp đổ của Nga tại thị trường Đông Nam Á

Photo : YONHAP News

Tạp chí The Economist của Anh ngày 23/3 (giờ địa phương) đã đăng tin với tiêu đề "Nhu cầu mua vũ khí Nga tại Đông Nam Á giảm", với nội dung nhận định Hàn Quốc sẽ chiếm ưu thế lớn trong tình hình việc mua bán vũ khí của Nga tại Đông Nam Á đang giảm mạnh.Tạp chí này còn dự đoán rằng trong tương lai Nga sẽ khó giữ chân được thị trường Đông Nam Á, sau khi việc mua bán vũ khí ở khu vực này đổ vỡ vì chiến tranh với Ukraine, mặc dù Nga từng dẫn đầu thị trường này trước đây.Cuộc chiến tranh lần này đã cho thấy vũ khí của Matxcơva có không tính năng nổi bật, khiến một số quốc gia lo ngại việc mua vào vũ khí của nước này có thể gây "tai tiếng" cho nước nhà.Bên cạnh đó, việc thu mua vũ khí từ Nga cũng gặp nhiều khó khăn vì các quy định cấm vận ngày càng bị siết chặt đã khiến các doanh nghiệp công nghệ quốc phòng tại nước này khó tiếp cận với công nghệ hiện đại bắt buộc trong quá trình chế tạo vũ khí.Theo đánh giá của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) tại Thụy Điển, sự tụt dốc này của Nga sẽ biến Hàn Quốc, một cường quốc xuất khẩu, trở thành quốc gia cung cấp vũ khí lớn nhất tại thị trường Đông Nam Á, với các ưu điểm như giá thành, chất lượng, tài chính, vận chuyển nhanh.Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc còn sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho các nước Đông Nam Á không có nền công nghiệp quốc phòng.Một lý do quan trọng khác là Hàn Quốc không dính líu đến các rủi ro địa chính trị ở khu vực Đông Nam Á.Trung Quốc cũng đang mong muốn thay thế vị trí của Nga trong thị trường Đông Nam Á, song việc mua bán vũ khí của Bắc Kinh tại thị trường này trong năm 2021 đã giảm 40% so với 5 năm trước đó. Nguyên nhân là do chất lượng thấp và việc Trung Quốc còn có mâu thuẫn với một số quốc gia trong khu vực, khiến các nước này e ngại mua vũ khí từ Bắc Kinh.