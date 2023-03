Nhà phát triển tiền điện tử Luna và TerraUSD Kwon Do-hyung bị bắt tại châu Âu

Photo : KBS News

Người sáng lập công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm, đã bị bắt giữ tại Montenegro (châu Âu).Ông Kwon đã bị bắt giữ tại sân bay Podgorica của Montenegro vào ngày 23/3 vì sử dụng hộ chiếu giả. Một người khác họ Han, thành viên sáng lập ban đầu của Terraform Labs, cũng bị bắt khi đang đi cùng ông Kwon.Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tối ngày 23/3 đã nắm bắt được thông tin từ phía sân bay Podgorica về việc xác định danh tính một kẻ bị nghi là Kwon Do-hyung và người họ Han trên. Đến sáng ngày 24/3 thì phía cảnh sát nhận được dữ liệu vân tay từ cơ quan chức năng của Montenegro, và xác định chính xác nghi phạm là ông Kwon Do-hyung.Giám đốc Kwon Do-hyung là nhà đồng sáng lập công ty Terraform Labs chuyên phát hành tiền ảo TerraUSD và Luna.Ban đầu, đồng TerraUSD được thiết kế để liên kết với đồng đô-la Mỹ thông qua trao đổi với đồng Luna. Vào tháng 5 năm ngoái, hệ thống bị lỗi hoạt động khiến giá của đồng tiền này rớt mạnh tới hơn 99%.Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã tiến hành điều tra vì cho rằng ông Kwon đã cố tình thao túng giá đồng tiền trên, gây thiệt hại hơn 50.000 tỷ won (38,94 tỷ USD) cho các nhà đầu tư.Một tháng trước khi xảy ra vụ việc, giám đốc Kwon đã xuất cảnh khỏi Hàn Quốc sang Singapore, nơi đặt trụ sở chính của Terraform Labs.Sau đó, các công tố viên bắt tay vào điều tra vụ việc thì ông Kwon đã chạy trốn sang châu Âu sau khi quá cảnh tại Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất).Không xác định được tung tích của ông Kwon, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã đỏ vào tháng 9 năm ngoái. Đến tháng 11 cùng năm, hộ chiếu của ông này đã bị vô hiệu hóa.Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ trong tháng trước đã khởi kiện giám đốc Kwon Do-hyung với cáo buộc lừa đảo.Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 23/3 (giờ địa phương) đưa tin cho biết Viện Kiểm sát ở New York đã truy tố ông Kwon với 8 tội danh, bao gồm lừa đảo chứng khoán, gian lận tài chính thông qua ngân hàng điện tử, thao túng thị trường.Một quan chức Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết không có vấn đề gì trong việc đưa ông Kwon về nước do Hàn Quốc đã ký kết Hiệp ước dẫn độ tội phạm với EU. Tuy nhiên, nếu có nhiều nước yêu cầu dẫn độ, thì ông Kwon có khả năng sẽ được lựa chọn nơi đến.