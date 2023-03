Tòa án Hiến pháp công nhận giam giữ vô thời hạn người nước ngoài bị cưỡng chế xuất cảnh là vi hiến

Photo : YONHAP News

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 24/3 đã ra phán quyết rằng điều khoản trong Luật quản lý xuất nhập cảnh hiện hành, cho phép giam giữ vô thời hạn tại "cơ sở bảo hộ" đối với người nước ngoài nhận lệnh cưỡng chế trục xuất.Sau khi xem xét yêu cầu của Tòa án thành phố Suwon và Tòa án hành chính Seoul về việc Mục 1 Điều 63 Luật quản lý xuất nhập cảnh có yếu tố vi hiến, các thẩm phán Tòa án Hiến pháp đã ra quyết định là điều khoản này không thỏa đáng với Hiến pháp.Phán quyết "không thỏa đáng với Hiến pháp" là quyết định công nhận tính vi hiến của một điều khoản luật, định ra thời hạn để Quốc hội lập luật mới thay thế để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra khi điều khoản luật đó bị mất hiệu lực ngay lập tức. Tòa án Hiến pháp định thời hạn để sửa đổi điều khoản luật trên là ngày 31/5 năm 2025.Mục 1 Điều 63 Luật quản lý xuất nhập cảnh quy định có thể giam giữ những người bị cưỡng chế xuất cảnh tại "cơ sở bảo hộ" trong trường hợp những đối tượng này không có hộ chiếu, hay chưa có phương tiện giao thông để về nước.Mặc dù công nhận điều khoản trên là thỏa đáng với mục đích và phù hợp với phương tiện lập pháp nhằm kiểm soát triệt để việc xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, giữ gìn trật tự và an toàn quốc gia, song Tòa án Hiến pháp cho rằng điều khoản này đã xâm hại đến sự tự do thân thể đối với người bị giam giữ, vi phạm nguyên tắc nghiêm cấm quá mức.Phán quyết lần này đã đi ngược lại với quyết định cũng của Tòa án Hiến pháp vào năm 2018 khi công nhận rằng điều khoản của Luật quản lý xuất nhập cảnh không xâm hại quyền tự do thân thể của đối tượng bị cưỡng chế nhập cảnh.Về phần mình, Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đã ra tuyên bố, hoan nghênh và đánh giá quyết định lần này của Tòa án Hiến pháp đã tạo được bước ngoặt lớn cho chế độ giam giữ người nhập cư trong nước.