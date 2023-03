Cán cân thương mại quyền tác giả văn hóa nghệ thuật của Hàn Quốc ghi nhận mức thặng dư cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 24/3 đã công bố cán cân thương mại quyền sở hữu trí tuệ của Hàn Quốc năm 2022 trở lại mức thâm hụt 1,33 tỷ USD, giảm 1,49 tỷ USD so với năm 2021, lý do là ảnh hưởng từ xuất khẩu tăng mạnh trong năm trước đó và nền kinh tế toàn cầu bị đình trệ.Xét theo loại hình, cán cân quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp gồm bằng sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích thâm hụt 2,62 tỷ USD, mức thâm hụt tăng so với năm 2021 do việc xuất khẩu bằng sáng chế và bằng độc quyền giải pháp ra chi nhánh nước ngoài giảm.Cán cân thương mại quyền tác giả thặng dư 1,52 tỷ USD, song quy mô thặng dư giảm 1,08 tỷ USD so với năm 2021 do xuất khẩu bản quyền nghiên cứu phát triển và phần mềm của doanh nghiệp công nghệ thông tin (IT) giảm.Trong đó, quyền tác giả văn hóa nghệ thuật ghi nhận thặng dư với quy mô lớn nhất từ trước đến nay là 600 triệu USD, do xuất khẩu âm nhạc và video của các công ty sản xuất nội dung video và công ty giải trí trong nước tăng dưới ảnh hưởng của K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc.Xét theo ngành, cán cân thương mại ngành sản xuất thặng dư 120 triệu USD, ngành dịch vụ thâm hụt 1,55 tỷ USD.Giao dịch thương mại với thị trường Mỹ thâm hụt 1,9 tỷ USD, mức thâm hụt thấp nhất từ trước đến nay. Giao dịch thương mại với Anh, Nhật Bản lần lượt thâm hụt 1,73 tỷ USD và 370 triệu USD. Ngược lại, với Việt Nam và Trung Quốc lần lượt thặng dư 1,71 tỷ USD và 1,03 tỷ USD.