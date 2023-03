Bậc cha mẹ tại Hàn Quốc e ngại sinh thêm con

Photo : YONHAP News

Việc sinh thêm con thứ hai của các gia đình tại Hàn Quốc hiện đang là một quyết định khó khăn với các bậc cha mẹ, được phân tích là do thời điểm sinh con đầu lòng ngày càng trễ, cùng với gánh nặng về tài chính ngày càng nghiêm trọng hơn.Việc nuôi dạy con cái ngày nay tốn khá nhiều chi phí và thời gian hơn so với trước đây. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất đối với các bậc cha mẹ là phải vừa nuôi con và vừa đi làm.Một người dân tại quận Yongsan (Seoul) cho biết cô vừa quay lại làm việc sau một năm nghỉ phép thai sản và chăm sóc con, nhưng lại thấy không thoải mái khi phải gửi con tại nhà trẻ suốt cả ngày.Bên cạnh đó, bậc cha mẹ thường phải để ý thái độ của cấp trên và đồng nghiệp khi nhờ họ làm thay công việc của mình và sử dụng ngày phép để chăm con, thậm chí là trong các trường hợp bắt buộc.Theo cuộc khảo sát với đối tượng là 1.000 người có việc làm ở cả nam lẫn nữ, có khoảng 50% trả lời rằng không thể tự do xin nghỉ phép để chăm sóc con. Việc này càng khó khăn hơn đối với người lao động theo hợp đồng hoặc công ty có quy mô nhỏ. Và thực trạng trên đã khiến các bậc cha mẹ Hàn Quốc e ngại việc sinh thêm con thứ hai và ba.Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc cho biết số lượng trẻ sơ sinh là con đầu trong năm ngoái là 156.000 trẻ, đạt 62,7% trong tổng số trẻ mới sinh, và là lần đầu vượt ngưỡng 60%. Mặt khác, số lượng trẻ sơ sinh là con thứ hai và ba giảm mạnh.Các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện điều kiện phúc lợi liên quan đến nuôi và chăm sóc trẻ sơ sinh có thể khuyến khích các bậc cha mẹ sinh con thứ hai, thứ ba. Giáo sư Chung Ick-joong thuộc khoa Phúc lợi xã hội, trường Đại học nữ Ehwa nhận định việc sinh thêm con chỉ có thể cải thiện khi người dân cảm nhận được tính khả thi của việc vừa đi làm vừa chăm sóc con.Tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc vào năm 2022 ở mức thấp kỷ lục là 0,78 trẻ. Có dự đoán rằng tình hình tỷ suất sinh thấp sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn trong tương lai.