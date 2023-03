Giám đốc Terraform Labs Kwon Do-hyung kháng cáo về quyết định kéo dài thời gian giam giữ của Montenegro

Photo : YONHAP News

Nhà phát triển đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), người vừa bị bắt giữ hôm 23/3 tại Montenegro, dự định sẽ kháng cáo đối với quyết định kéo dài thời hạn giam giữ lên tối đa 30 ngày của Tòa án Montenegro.Luật sư của ông Kwon là Branko Anđelić cho biết lý do kháng cáo là do Tòa án đã cưỡng đoạt quyền phòng vệ của thân chủ trong quá trình thẩm vấn, khi bác bỏ yêu cầu bố trí thông dịch viên người Hàn, khiến ông Kwon không có cơ hội trả lời về các nghi ngờ.Theo đó, thời gian dẫn độ ông Kwon về nước càng trở nên mờ mịt hơn, và khả năng cao phía ông Kwon sẽ lại tiến hành tố tụng nếu có quyết định dẫn độ về Hàn Quốc.Trong một bài phỏng vấn vào tháng 8 năm ngoái, Giám đốc Kwon nhận định vụ việc đồng tiền TerraUSD và Luna rớt giá mạnh không liên quan đến vấn đề đạo đức, người không có kiến thức về công nghệ đồng tiền ảo sẽ khó mà hiểu được nguyên nhân khi bị thua lỗ.Viện Kiểm sát Mỹ cũng khởi tố ông Kwon với 8 nghi ngờ bao gồm lừa đảo, làm xảy ra cuộc cạnh tranh "bắt giữ nghi phạm" với Hàn Quốc.Ngày 24/3 (giờ địa phương), Tòa án khu vực thủ đô Podgorica đã ban lệnh sẽ kéo dài thời gian giam giữ ông Kwon và người thân cận họ Han, với lý do là ông Kwon và đồng bọn là người nước ngoài có thể chạy trốn sang nơi cư trú ở Singapore, thêm vào đó là danh tính của nhóm người này vẫn chưa được kiểm chứng chính xác.Được biết, luật hiện hành Montenegro chỉ cho phép giam giữ nghi phạm trong vòng tối đa 73 giờ đồng hồ, song Tòa án đã kéo dài thời gian giam giữ sau khi tiến hành thẩm vấn nghi phạm, theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Podgorica.Trước đó vào ngày 23/3, ông Kwon Do-hyung và người họ Han bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Podgorica khi sử dụng hộ chiếu giả để lên máy bay đi Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất).Giám đốc Kwon Do-hyung là nhà đồng sáng lập công ty Terraform Labs chuyên phát hành tiền ảo TerraUSD và Luna, người họ Han kia cũng là một trong những thành viên ban đầu. Vào tháng 4 năm ngoái, ngay trước khi hai đồng tiền này rớt giá thê thảm, gây thiệt hại hơn 50.000 tỷ won (38,94 tỷ USD) cho các nhà đầu tư, ông Kwon đã xuất cảnh sang Singapore và ở ẩn. Sau đó, y đã trốn sang Dubai, Serbia, rồi lại trở về Dubai thông qua các nước lân cận như Montenegro.