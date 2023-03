Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong lần đầu thăm Trung Quốc sau ba năm

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử Samsung ngày 26/3 cho biết Chủ tịch Lee Jae-yong đã tới thăm nhà máy công ty điện cơ Samsung (Samsung Electro-Mechanics) ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc vào ngày 24/3 vừa qua.Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Samsung thăm Trung Quốc sau ba năm. Lần cuối ông Lee tới nước này là vào tháng 5/2020, thăm nhà máy chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây). Sau đó, lãnh đạo Samsung chưa có thêm chuyến thăm nào khác do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.Lần này, Chủ tịch Lee đã kiểm tra dây chuyền sản xuất tụ điện gốm nhiều lớp (MLCC) được vận hành từ năm 2021 tại nhà máy ở Thiên Tân. Cùng với nhà máy ở thành phố Busan, Thiên Tân là cứ điểm sản xuất quan trọng của công ty điện cơ Samsung, cung cấp tụ điện gốm nhiều lớp dùng trong lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) và phụ tùng điện tử xe ô tô cho thị trường toàn cầu.Điện cơ Samsung đã xây dựng nhà máy MLCC thứ hai tại thành phố Thiên Tân vào năm 2018, nhằm đối phó với sự phát triển của ô tô điện và công nghệ tự hành, cùng với thị trường MLCC dùng cho phụ tùng điện tử ô tô tăng trưởng nhanh trên toàn cầu.Thành phố Thiên Tân là nơi đặt nhà máy sản xuất module camera và tụ điện gốm nhiều lớp của Điện cơ Samsung, nhà máy sản xuất module OLED (đi-ốt phát quang hữu cơ) dùng cho điện thoại thông minh của Samsung Display, và nhà máy sản xuất pin thứ cấp dùng cho xe ô tô điện và thiết bị thông minh của Samsung SDI.Nhân chuyến thăm Thiên Tân, Chủ tịch Lee đã có cuộc gặp với Bí thư thành ủy Thiên Tân Trần Mẫn Nhĩ, một trong những nhân vật thân cận với Chủ tịch nước Tập Cận Bình.