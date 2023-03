Cha Jun-hwan giành huy chương bạc đơn nam Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới

Photo : YONHAP News

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Jun-hwan của Hàn Quốc đã xuất sắc giành huy chương bạc tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới 2023 do Liên đoàn trượt băng quốc tế (ISU) tổ chức tại Nhật Bản.Trong phần thi tự do nội dung đơn nam, Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới diễn ra tại sân vận động trong nhà Saitama Super Arena (tỉnh Saitama) vào ngày 25/3, vận động viên Cha Jun-hwan đã giành được 196,39 điểm.Bao gồm cả số điểm trong phần thi ngắn trước đó (99,64 điểm, đứng thứ hai), Cha Jun-hwan giành được tổng điểm chung cuộc là 296,03 điểm, giành huy chương bạc. Anh là nam vận động viên trượt băng Hàn Quốc đầu tiên giành được huy chương tại giải đấu thế giới này.Cha Jun-hwan thể hiện bài thi của mình trên nền nhạc ca khúc nhạc phim "No Time to Die" (tựa Việt: Không phải lúc chết) trong sê-ri phim điện ảnh "Điệp viên 007". Anh nhận được điểm số cao từ động tác nhảy Salchow xoay 4 vòng hoàn hảo đầu tiên. Sau đó, Cha Jun-hwan cũng đã kết thúc bước nhảy Toe Loop một cách gọn gàng. Cùng với thần thái biểu diễn tuyệt vời và những bước nhảy không hề mắc một lỗi kỹ thuật nào, nam vận động viên Hàn Quốc nhận được sự tán thưởng, reo hò không ngớt từ khán giả.Một ngày trước, nữ vận động viên Lee Hae-in của Hàn Quốc cũng đã xuất sắc giành tấm huy chương bạc ở nội dung đơn nữ. Đây là tấm huy chương đầu tiên của trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc sau 10 năm, kể từ sau huy chương của "nữ hoàng trượt băng" Kim Yu-na.Với hai tấm huy chương bạc của Cha Jun-hwan và Lee Hae-in, lần đầu tiên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc giành được huy chương ở cả nội dung nam và nữ tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật thế giới.