Các công ty tài chính Hàn Quốc giảm 740 chi nhánh và gần 1.500 nhân viên trong năm ngoái

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu trình lên Quốc hội của Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS), tính tới cuối tháng 9 năm ngoái, số chi nhánh của các công ty tài chính như ngân hàng, bảo hiểm, phát hành thẻ trên toàn quốc là 15.630 chi nhánh, giảm 740 nơi so với cùng kỳ một năm trước.Trong đó, số chi nhánh ngân hàng giảm 389 nơi. Sau đó là tới chi nhánh công ty bảo hiểm giảm 365 nơi, công ty chứng khoán giảm 38 chi nhánh, ngân hàng tiết kiệm giảm 10 chi nhánh, quỹ tín dụng, hợp tác xã nông lâm thủy sản giảm 3 chi nhánh.Trong năm ngoái, các công ty quản lý tài sản có 486 chi nhánh trên toàn quốc, tăng 77 nơi do các công ty này mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực cho vay tài chính dự án bất động sản.Số lao động làm việc tại các công ty tài chính tính tới cuối tháng 9 năm ngoái là 386.288 người, giảm 1.498 người. Các công ty bảo hiểm và ngân hàng giảm hơn 5.000 nhân viên, công ty chứng khoán và quản lý tài sản tăng hơn 2.500 người. Các ngân hàng tiết kiệm và công ty tài chính chuyên về tín dụng tăng 500 người.Việc các công ty tài chính trong nước giảm chi nhánh và nhân viên được phân tích là bởi sự mở rộng các nghiệp vụ không tiếp xúc do đại dịch COVID-19 kéo dài và xu hướng số hóa ở lĩnh vực tài chính. Nhu cầu giao dịch trực tiếp truyền thống giảm, khiến các công ty này cũng phải cắt giảm nhân lực và chi nhánh, từ đó giảm được chi phí thuê văn phòng, chi phí nhân công.Tuy nhiên, các công ty tài chính, vốn chi trả tiền thưởng cho nhân viên bằng tối đa 60% lương năm trong năm ngoái, bị chỉ ra là chỉ coi trọng lợi nhuận, không quan tâm tới người cao tuổi, vốn là đối tượng ưa chuộng các nghiệp vụ tiếp xúc trực tiếp hơn là các dịch vụ internet, ngân hàng trực tuyến.Để tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho tầng lớp người cao tuổi, Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) và Cơ quan Giám sát tài chính sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đóng cửa chi nhánh của các công ty tài chính trong năm nay, khuyến khích các đơn vị này có phương án thay thế như lập chi nhánh chung.Hai cơ quan này cũng sẽ yêu cầu các công ty tài chính phải tăng cường thông báo cụ thể cho khách hàng trước khi đóng cửa chi nhánh; mở rộng dịch vụ để nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho người tiêu dùng tài chính cao tuổi, chưa quen với các giao dịch trực tuyến; xem xét lập quy định bắt buộc các công ty tài chính phải tiến hành đánh giá ảnh hưởng trước khi đóng cửa chi nhánh.