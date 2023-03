Hoạt động văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc dần phục hồi sau đại dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Ủy ban Văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc ngày 27/3 đã công bố kết quả khảo sát tình hình hoạt động văn hóa nghệ thuật năm 2021. Theo đó, tổng số hoạt động sáng tác và ra mắt trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật trực quan và biểu diễn là 46.680 lần, tăng 57% so với năm 2020 là 29.735 lần.Mặc dù con số này chỉ bằng 80,6% của năm 2019, trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, song đã cho thấy sự phục hồi khả quan so với năm 2020, khi giới văn hóa nghệ thuật chịu sự mất mát lớn vì COVID-19.Xét theo lĩnh vực, triển lãm và biểu diễn đều tăng gấp nhiều lần so với năm trước đó. Số buổi biểu diễn trong cả năm 2021 là 18.560 buổi, tăng gấp đôi so với 9.098 buổi của năm 2020; có 13.364 buổi triển lãm, tăng mạnh so với một năm trước đó (6.379 buổi).Trong lĩnh vực văn học, số sách được xuất bản tăng 620 lần, từ 14.267 quyển trong năm 2020 lên 14.887 quyển trong năm 2021.Trong các buổi triển lãm và biểu diễn năm 2021, có gần 40% là được tổ chức tại Seoul. Tiếp theo là ở tỉnh Gyeonggi, thành phố Daegu, rồi đến thành phố Busan, cho thấy hoạt động văn hóa nghệ thuật tập trung chủ yếu ở khu vực thủ đô và các thành phố lớn.